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В Приморье ждут высокопоставленного чиновника
Губернатору предстоит отчитаться об успехах агросектора региона
19 марта Владивосток с рабочим визитом посетит министр сельского хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ. Глава ведомства проведет совещание о планируемых объемах производства и экспорта продукции АПК в регионах Дальневосточного федерального округа. На данный момент основной проект в этом направлении в Приморье реализует агрохолдинг «Русагро», делающий ставку на перспективные поставки свинины с местных комплексов в Китай.
В совещание примут участие вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и главы регионов округа.
Минсельхозом запланировано проведение подобных мероприятий во всех федеральных округах РФ. Совещание по развитию экспортного потенциала регионов Центрального федерального округа состоялось 5 февраля в Туле, регионов Приволжского федерального округа – 22 февраля в Казани.
Президент России в майском указе поручил увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 году, причем экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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