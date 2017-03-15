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Отстраненный мэр Владивостока Игорь Пушкарев готов сотрудничать со следствием
Опальный градоначальник заинтересован в объективном расследовании
Мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, находящийся под арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, заявил в соцсетях, что заинтересован в объективном расследовании.
«Я готов, как и мой брат (Андрей ПУШКАРЕВ – Прим. авт.), сотрудничать со следствием и заинтересован в объективном расследовании. Нам нечего скрывать», - говорится в сообщении, размещенном в среду на странице Игоря Пушкарева.
Опальный градоначальник также заявил, что считает свое содержание в СИЗО «избыточной мерой» и расценивает арест как «попытку давления».
Сегодня состоится заседание суда в Москве, где будет рассматриваться жалоба защиты мэра на продление срока содержания его под стражей.
В феврале Басманный суд Москвы до 30 мая продлил арест Игорю Пушкареву и директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ.
Досье «Золотого Рога»: Следственный комитет России 1 июня 2016 года заявил о задержании мэра Владивостока Игоря Пушкарева и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение. Позже был задержан родной брат главы Владивостока Андрей Пушкарев. Его обвинили в коммерческом подкупе и поместили под домашний арест. Срок предварительного следствия в отношении трех фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.
9 марта Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Защита главы администрации заявила, что это решение будет обжаловано.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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