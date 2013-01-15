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Саммит АТЭС - 2012
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Cтепашин пообещал разобраться с руководством Минрегиона, если до 1 февраля не будут сданы все объекты саммита АТЭС

15 Января 2013, 20:57 | Владивосток

Счетная палата может поднять вопрос о квалификации руководителей Минрегионразвития в случае, если до 1 февраля не будут сданы все объекты, строившиеся к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

"Мы поставили очень жестко вопрос перед Минрегионом о том, что, если не будет выполнено поручение (премьер-министра) Дмитрия МЕДВЕДЕВА и к 1 февраля не будут приняты все объекты, мы будем ставить вопрос о квалификации деятельности руководства министерства", - заявил руководитель Счетной палаты РФ Сергей СЕПАШИН на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, из 67 объектов на сегодняшний день приняты только 23. "Они в принципе не работают. Только 3 тыс. студентов сегодня обучаются на острове Русском из предполагаемых почти 30 тыс. Дальневосточная дирекция Минрегиона вместо того, чтобы самой контролировать свои бюджетные средства, а, кроме Счетной палаты, есть еще внутренний контроль, наняла некую группу с замечательным названием "Пионер" - всем ребятам пример", - заявил глава СП РФ.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги: минрегион  самми АТЭС  cтепашин 



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Комментарии

  • Псевдоним23:15, 15.01.2013#

    На Русском никто не учится, там только проживают, на сколько я знаю.

  • Сергей10:02, 18.01.2013#

    не тока не учатся - так там еще и за проживание ценник в два раза больше студенческой стипендии

  • Петр11:29, 16.01.2013#

    И руководитель некоей группы Пионер ближайший родственник из власть имущих.

  • Псевдоним11:46, 16.01.2013#

    Да, Степашину морально тяжело работать с этой ублюдочной вороватой командой

  • Владимир11:50, 16.01.2013#

    Пустозвоны!!! Какой вопрос о квалификации? Невозможно исполнять поручения тех, кто самитовские бабки пёр, через потомков графьев, госзаказчиков и ФКУ на местах.

  • Псевдоним11:51, 16.01.2013#

    А Пионер это не компашка Самсонова случайно???

  • Псевдоним12:06, 16.01.2013#

    Степашин пообещал. . . А обещать не значит жениться!

  • ЗЛО12:14, 16.01.2013#

    Пока Путлер жив и его система, ПЕРЕМЕН НЕ БУДЕТ!!:)

  • МЕСТНЫЙ12:21, 16.01.2013#

    Моральный облик руководства края давно ниже плинтуса, чего только стоит бизнес одного из краевых "тузов"-чей бизнес связан с вывозом бабла и ввозом китайского ширпотреба под видом конфиската, демпенгующий нашу промышленность.

  • Махно12:30, 16.01.2013#

    Как то неожиданно поздно запел Степашин, ведь почти каждую неделю во Владик прилетали проверяльщики всех уровней в том числе и "Счетная палата", а Ишаев то можно сказать прописался. Что же они раньше не замечали или им очи чем то замазывали и отмазывали.

  • Псевдоним12:35, 16.01.2013#

    Всегда возлагали большие надежды на Степашина, как на честного человека, а сейчас прямо не верю. Он что то накопает, доложит и всё. . . . результатов ноль.

  • Псевдоним14:04, 16.01.2013#

    Что за гон? На русском никто не учится. Там студенты в общагах живут.

  • Псевдоним14:30, 16.01.2013#

    Степшин то причем? Он нарыл информацию и передал куда следует, а вот они уже смотрят, давать ход делу или нет. У нас каждую неделю полиция задерживает чеченских боевиков за вымогательсва и разбои, (находящихся у нас в Приморье на отдыхе). Тут же прилетают, из более высоких структур, забирают этих задержанных боевиков вместе со всем материалом и почти сразу их выпускают на свободу без последствий.

  • Псевдоним21:25, 16.01.2013#

    Путин очень любит животных. Со стерхами летает, с тиграми целуется. А уж свиней и шакалов так прямо в Кремле разводит.

  • Псевдоним08:55, 18.01.2013#

    Степашин - честный человек )))))) Анекдот дня )))

  • Псевдоним11:38, 18.01.2013#

    "Степашин - честный человек )))))) Анекдот дня )))"Класс! Вот это фраза!

  • приморский23:23, 20.01.2013#

    Ишаев некомпетентный. . . очнулись. Оборотень

  • Псевдоним00:01, 21.01.2013#

    Ну и харю раскормил, падла !!!

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