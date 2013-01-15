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Cтепашин пообещал разобраться с руководством Минрегиона, если до 1 февраля не будут сданы все объекты саммита АТЭС
Счетная палата может поднять вопрос о квалификации руководителей Минрегионразвития в случае, если до 1 февраля не будут сданы все объекты, строившиеся к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.
"Мы поставили очень жестко вопрос перед Минрегионом о том, что, если не будет выполнено поручение (премьер-министра) Дмитрия МЕДВЕДЕВА и к 1 февраля не будут приняты все объекты, мы будем ставить вопрос о квалификации деятельности руководства министерства", - заявил руководитель Счетной палаты РФ Сергей СЕПАШИН на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".
По его словам, из 67 объектов на сегодняшний день приняты только 23. "Они в принципе не работают. Только 3 тыс. студентов сегодня обучаются на острове Русском из предполагаемых почти 30 тыс. Дальневосточная дирекция Минрегиона вместо того, чтобы самой контролировать свои бюджетные средства, а, кроме Счетной палаты, есть еще внутренний контроль, наняла некую группу с замечательным названием "Пионер" - всем ребятам пример", - заявил глава СП РФ.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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Комментарии
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Псевдоним14:30, 16.01.2013#
Степшин то причем? Он нарыл информацию и передал куда следует, а вот они уже смотрят, давать ход делу или нет. У нас каждую неделю полиция задерживает чеченских боевиков за вымогательсва и разбои, (находящихся у нас в Приморье на отдыхе). Тут же прилетают, из более высоких структур, забирают этих задержанных боевиков вместе со всем материалом и почти сразу их выпускают на свободу без последствий.
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На Русском никто не учится, там только проживают, на сколько я знаю.