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"Ростелеком" планирует покрыть Владивосток сетью территорий Wi-Fi
Пример Набережной ДВФУ оказался заразителен
«Мы хотим обслуживать наших клиентов быстрее и качественнее, а взамен получать отклик в виде удовлетворенности нашей клиентской базы от пользования нашими услугами. Это, безусловно, касается традиционных сервисов. В то же время мы будет продолжать развивать и внедрять новые дополнительные сервисы. В частности, если мы запустили услугу Wi-Fi, это не означает, что мы ограничимся, условно говоря, набережной ДВФУ. Мы точно будем охватывать подобными сервисами другие публичные центры краевой столицы, а в перспективе и других крупных городов края», - сообщил журналистам директор приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан ТУЛАГАНОВ.
Отметим, что «Ростелеком» развернул на набережной ДВФУ публичный Wi-Fi с устойчивой зоной покрытия более километра еще перед первым Восточным экономическим форумом в 2015 году. Сеть дает возможность сотням гостей одновременно пользоваться услугами интернета.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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