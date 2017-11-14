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Один из крупнейших портов Приморья заработал 2,7 миллиарда рублей прибыли
Это более чем в 1,5 раза превышает показатели 9 месяцев прошлого года
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) за 9 месяцев 2017 года получило 2,69 млрд рублей чистой прибыли, что на 53% превышает показатель прошлого года. При этом выручка стивидора за 9 месяцев текущего года выросла на 29,9% и составила 6,04 млрд рублей.
Отметим, что улучшение финансовых показателей произошло на фоне роста дебиторской задолженности, которая с начала года возросла в 2,25 раза - до 6 млрд 430,7 млн рублей.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Владивостокский морской торговый порт» - основная стивидорная компания в порту Владивосток. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежит ООО «М-Порт» (Москва), которое в свою очередь контролируется ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,4579% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва). FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП».
ВМТП ранее сообщило о запуске спецпрограммы для увеличения перевалки зерновых на фоне рекордного урожая этого года.
«Программа предполагает увеличение мощности единовременного хранения зерновых на 33%, с 12 тыс. тонн до 16 тыс. тонн, что позволит обеспечить экспорт в страны Азии рекордного урожая зерновых, собранный российскими фермерами в 2017 году», - пояснил стивидор.
Кроме того, порт внедрил новые технологические карты перевалки зерновых грузов и ряд других управленческих и организационных решений.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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