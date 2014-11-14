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В аэропорту Владивостока появится сканер для выявления наркоперевозчиков
14 Ноября 2014, 10:26 | Владивосток
Аппаратура может быть установлена уже весной.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует разместить рентгеновские сканеры для выявления наркоперевозчиков в 15 новых аэропортах страны.
На текущий момент подобная аппаратура установлена только в аэропортах Новосибирска, Оренбурга и в московском "Домодедово".
Кроме того, "сканеры для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела" (официальное название) будут размещены в морском порту Владивостока.
В настоящее время ФТС объявила тендер для поставки сканеров. Стоимость каждого аппарата оценивается без малого в 10 млн рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
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