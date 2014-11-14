В аэропорту Владивостока появится сканер для выявления наркоперевозчиков

Аппаратура может быть установлена уже весной.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует разместить рентгеновские сканеры для выявления наркоперевозчиков в 15 новых аэропортах страны.

На текущий момент подобная аппаратура установлена только в аэропортах Новосибирска, Оренбурга и в московском "Домодедово".

Кроме того, "сканеры для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела" (официальное название) будут размещены в морском порту Владивостока.

В настоящее время ФТС объявила тендер для поставки сканеров. Стоимость каждого аппарата оценивается без малого в 10 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.