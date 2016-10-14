Новострой на острове Русский обойдется дешевле, чем на материке во Владивостоке?

На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра жилья для членов ЖСК составляет 44,2 тыс. рублей, уверяет АИЖК

Строительство поселка жилищно-строительного кооператива «Остров» на острове Русский во Владивостоке перешло в активную фазу при поддержке Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), отрапортовала пресс-служба агентства. И это при том, что старт проекту был дан четыре года назад, когда Фонд РЖС на пять лет предоставил несколько участков общей площадью около 41 га на острове в основании бухты Новик под строительство, поселка для преподавателей ДВФУ и сотрудников институтов ДВО РАН.

По последним данным, ввод жилья в эксплуатацию запланирован на весну 2018 года. Ожидается, что в поселке будут проживать более 1,1 тыс. человек.

Первой очередью строительства предусмотрено индивидуальное и малоэтажное жилье для чуть более чем 400 семей – участников программы.

«При содействии АИЖК завершена подготовка земельных участков к строительству, выполнено проектирование поселка и определены точки подключения к инженерной инфраструктуре, получены разрешения на строительство всех жилых домов, решены различные административные вопросы, ранее не позволявшие начать строительство», - отмечает агентство.

Кооператив уже заключил договоры с ресурсоснабжающими организациями о подключении к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, электричество).

АИЖК уверяет, что на сегодняшний день средняя стоимость 1 квадратного метра жилья для членов ЖСК «Остров» составляет 44,2 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 квадратного метра жилья во Владивостоке превышает 80 тыс. рублей.

Досье «Золотого Рога»: ЖСК «Остров» создан 25 октября 2012 года. Кооперативу по договору безвозмездного срочного пользования были предоставлены земельные участки на полуострове Саперный, о. Русский. Проектом ЖСК «Остров» предусмотрено строительство 224 индивидуальных жилых домов, 20 двухквартирных таунхаусов, 8 многоквартирных жилых домов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на участке общей площадью 400 508 квадратных метров.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток