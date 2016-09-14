www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Пункты пропуска в рамках Свободного порта Владивосток с 1 октября перейдут на круглосуточный режим работы

14 Сентября 2016, 12:26 | Владивосток

Таможня также переходит на работу по принципу «одного окна»

Автомобильные и железнодорожные пункты пропуска в Приморье в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ) с 1 октября 2016 года перейдут на круглосуточный режим работы, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН. В портах Владивосток и Находка таможня уже обеспечила круглосуточную работу.

«Владимир Владимирович ПУТИН выступая на Восточном экономическом форуме объявил, что с 1 октября СПВ и таможенные органы переходят на работу по принципу «одного окна» и в круглосуточном режиме. Это все четко прописано в 22-ой статье федерального закона о СПВ – «Особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска Свободного порта Владивосток». Естественно, что мы узнали эти требования еще год назад и все это время готовились. Но эти правила действуют только на территории Приморья», - сказал глава ДВТУ на встрече с коллективом издательской компании «Золотой Рог».

Круглые сутки в Приморье работать будут попадающие под юрисдикцию СПВ морские порты, аэропорт, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

«Мы провели ряд штатных мероприятий. Отыскали, по другому не скажу, 57 человек из внутренних резервов. Путем внедрения современной технологии централизации подачи декларации в одну точку. К примеру, если раньше во Владивостоке декларации подавали в четыре точки, то сейчас мы будет все сводит в одно место, тем самым высвобождая сотрудников. То же самое в Уссурийске, где сведены все сухопутные пункты пропуска», - пояснил Юрий Ладыгин.

Фактически таможня будет находиться практически в одиночку на пункте пропуска, без других контролирующих органов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: свободный порт  таможня  юрий ладыгин 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru