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Пункты пропуска в рамках Свободного порта Владивосток с 1 октября перейдут на круглосуточный режим работы
Таможня также переходит на работу по принципу «одного окна»
Автомобильные и железнодорожные пункты пропуска в Приморье в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ) с 1 октября 2016 года перейдут на круглосуточный режим работы, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН. В портах Владивосток и Находка таможня уже обеспечила круглосуточную работу.
«Владимир Владимирович ПУТИН выступая на Восточном экономическом форуме объявил, что с 1 октября СПВ и таможенные органы переходят на работу по принципу «одного окна» и в круглосуточном режиме. Это все четко прописано в 22-ой статье федерального закона о СПВ – «Особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска Свободного порта Владивосток». Естественно, что мы узнали эти требования еще год назад и все это время готовились. Но эти правила действуют только на территории Приморья», - сказал глава ДВТУ на встрече с коллективом издательской компании «Золотой Рог».
Круглые сутки в Приморье работать будут попадающие под юрисдикцию СПВ морские порты, аэропорт, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.
«Мы провели ряд штатных мероприятий. Отыскали, по другому не скажу, 57 человек из внутренних резервов. Путем внедрения современной технологии централизации подачи декларации в одну точку. К примеру, если раньше во Владивостоке декларации подавали в четыре точки, то сейчас мы будет все сводит в одно место, тем самым высвобождая сотрудников. То же самое в Уссурийске, где сведены все сухопутные пункты пропуска», - пояснил Юрий Ладыгин.
Фактически таможня будет находиться практически в одиночку на пункте пропуска, без других контролирующих органов.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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