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Во Владивостоке открылся офис сервисного подразделения японской Kawasaki по обслуживанию газотурбинных установок

14 Июля 2017, 16:11 | Владивосток

Испытательным полигоном для использования японских газотурбинных установок стал остров Русский

ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» (совместное предприятие японских компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Sojitz Corporation) открыло офис во Владивостоке. Это первое в России сервисное подразделение Kawasaki Heavy Industries Ltd. по обслуживанию газотурбинных установок.

После церемонии открытия гендиректор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН и гендиректор ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» Сиокава ТОМОКИ подписали договор на поставку деталей для газотурбинных установок Kawasaki, эксплуатируемых российской энергокомпанией на острове Русский во Владивостоке.

Непосредственно Kawasaki реализует свою продукцию через Sojitz Corporation, таким же образом организовано ее обслуживание.

Отметим, что первый опыт использования японского оборудования состоялся на острове Русский во Владивостоке, где АО «ДВЭУК» построило к саммиту АТЭС три мини-ТЭЦ. Для малой по мощности станции «Северная» были закуплены две голландские ГТУ (OPRA), для «Центральной» и «Океанариума» - семь японских ГТУ (Kawasaki) большей мощности. При этом после запуска мини-ТЭЦ у ДВЭУК возникли проблемы с японской стороной в части обслуживания установок. В дальнейшем разногласия были улажены, но осадок остался.

Досье «Золотого Рога»: ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» зарегистрировано в марте 2017 года во Владивостоке. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Kawasaki Heavy Industries Ltd. принадлежит 51% долей ООО, Sojitz Corporation – 49%.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: ДВЭУК  остров русский  kawasaki 



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