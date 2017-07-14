Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке открылся офис сервисного подразделения японской Kawasaki по обслуживанию газотурбинных установок
Испытательным полигоном для использования японских газотурбинных установок стал остров Русский
ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» (совместное предприятие японских компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Sojitz Corporation) открыло офис во Владивостоке. Это первое в России сервисное подразделение Kawasaki Heavy Industries Ltd. по обслуживанию газотурбинных установок.
После церемонии открытия гендиректор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН и гендиректор ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» Сиокава ТОМОКИ подписали договор на поставку деталей для газотурбинных установок Kawasaki, эксплуатируемых российской энергокомпанией на острове Русский во Владивостоке.
Непосредственно Kawasaki реализует свою продукцию через Sojitz Corporation, таким же образом организовано ее обслуживание.
Отметим, что первый опыт использования японского оборудования состоялся на острове Русский во Владивостоке, где АО «ДВЭУК» построило к саммиту АТЭС три мини-ТЭЦ. Для малой по мощности станции «Северная» были закуплены две голландские ГТУ (OPRA), для «Центральной» и «Океанариума» - семь японских ГТУ (Kawasaki) большей мощности. При этом после запуска мини-ТЭЦ у ДВЭУК возникли проблемы с японской стороной в части обслуживания установок. В дальнейшем разногласия были улажены, но осадок остался.
Досье «Золотого Рога»: ООО «Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС» зарегистрировано в марте 2017 года во Владивостоке. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Kawasaki Heavy Industries Ltd. принадлежит 51% долей ООО, Sojitz Corporation – 49%.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Во Владивостоке открылся офис сервисного подразделения японской Kawasaki по обслуживанию газотурбинных установок
- Тарифы на электроэнергию в Приморье будут снижены на 21%
- Владивосток и Сеул свяжет энергомост
- Сетевая инфраструктура острова Русский передана в аренду ДРСК
- Энергетики отложили обесточивание объектов омского "Мостовика" во Владивостоке
- Во Владивосток перебирается офис крупнейшего энергохолдинга
- "Крокус" не хочет рассчитываться по долгам на острове Русском
- Владивосток и Южную Корею может связать подводный электрокабель
Новости раздела
- Во Владивостоке открылся офис сервисного подразделения японской Kawasaki по обслуживанию газотурбинных установок
- Во Владивостоке планируют собирать новый внедорожник
- Во Владивостоке склады таможен переполнены автомобилями, ожидающими установки кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул
- Приморская рыба не едет в Москву
- "Газпром" возобновил работу по суперпроекту во Владивостоке
- Следующее годовое собрание "Роснефти" может пройти во Владивостоке
- "Билайн" открыл для сотрудников офис, в который можно не приходить
- Путин дал указание разобраться с низкими зарплатами учителей
- Спектакль Приморского драмтеатра прошел под аплодисменты в Москве
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится огромный спорткомплекс
- Отдых у моря таит опасность
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- Владивосток возвращает себе память
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Во Владивостоке угнали 4 большегруза
- Во Владивостоке планируют собирать новый внедорожник
- Приморье не дождалось дешевого киловатта
- В Находке угольных портов может стать еще больше
- Туристическому бизнесу на Дальнем Востоке предоставят льготы