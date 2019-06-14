Лагутенко объяснил, почему Владивосток не в состоянии провести крупный музыкальный фестиваль

Виной всему частая смена мэров и губернаторов

Музыкальный фестиваль V-ROX, проходивший во Владивостоке с 2013 по 2017-й год, возвращается в новом формате. 21-23 июня во Владивостоке будет проходить V-ROX EXPO, обозначенный оргкомитетом как «открытый фестиваль культуры, креативная лаборатория идей: от стрит-арта, музыки, гастрономии и спорта, до блокчейна, краудфандинговых платформ и новых музыкальных стримингов».

«Что могли, то сделали. Большого международного праздника пока не получается, это к сожалению так. Но это все еще впереди. Мне кажется что предстоящий фестиваль это один шаг вперед. В дальнейшем мне хотелось бы, чтобы V-ROX проходил несколько раз в год на разных клубных площадках», - сказал основатель и куратор фестиваля, лидер легендарного «Мумий Тролля» Илья ЛАГУТЕНКО.

Согласно официальной страничке фестиваля. в музыкальной программе, рассчитанной на три дня, запланированы выступления популярных групп и диджеев из разных стран. Разноплановые интернациональные концерты будут подкреплены уникальным мировым бармен-шоу в Мумий Тролль Music Bar. Cпортивные события V-ROX EXPO пройдут на акватории Амурского залива.

Напомним, что V-ROX проходил во Владивостоке с 2013 по 2017-й год, а в 2018 году не состоялся по финансовым причинам, не получив поддержки ни от властей, ни от бизнеса.

«В 2013 году у нас было полное взаимопонимание с главой города (Игорем ПУШКАРЕВЫМ). Именно поэтому, я думаю, фестиваль состоялся. А вот когда мы два года потратили на общение сначала с одним мэром, затем с другим, с одним губернатором, затем с другим… Ресурсов для многотысячного коммерческого фестиваля пока во Владивостоке нет», - объяснил взятую «паузу» Лагутенко.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото vrox.org