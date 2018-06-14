В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере

Далее Eastar Jet планирует начать полеты из Пусана во Владивосток

Южнокорейский лоукостер Eastar Jet начала выполнять прямые рейсы из Сеула во Владивосток. Первый самолет приземлился в аэропорту Владивосток ночью в 02.00 по местному времени. Полеты выполняются на воздушных судах Boeing 737-800 еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам. В текущем сезоне Eastar Jet планирует начать полеты из Пусана во Владивосток.

По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), с приходом нового перевозчика количество вылетов из аэропорта Владивосток в различные города Южной Кореи превысило 40 рейсов в неделю.

На сегодняшний день из аэропорта Владивосток в Сеул ежедневно выполняется пять рейсов. Их осуществляют российские авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»), S7 Airlines, корейские Korean Air и Jeju Air.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Eastar Jet - южнокорейская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в районе Кансогу Сеула. Воздушный флот состоит из лайнеров Boeing 737. Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток