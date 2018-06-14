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В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере

14 Июня 2018, 09:21 | Владивосток

Далее Eastar Jet планирует начать полеты из Пусана во Владивосток

Южнокорейский лоукостер Eastar Jet начала выполнять прямые рейсы из Сеула во Владивосток. Первый самолет приземлился в аэропорту Владивосток ночью в 02.00 по местному времени. Полеты выполняются на воздушных судах Boeing 737-800 еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам. В текущем сезоне Eastar Jet планирует начать полеты из Пусана во Владивосток.

По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), с приходом нового перевозчика количество вылетов из аэропорта Владивосток в различные города Южной Кореи превысило 40 рейсов в неделю.

На сегодняшний день из аэропорта Владивосток в Сеул ежедневно выполняется пять рейсов. Их осуществляют российские авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»), S7 Airlines, корейские Korean Air и Jeju Air.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Eastar Jet - южнокорейская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в районе Кансогу Сеула. Воздушный флот состоит из лайнеров Boeing 737. Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Сеул  аэропорт  авиа  лоукостер 






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