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Китай предложил соединить Владивосток и Харбин железной дорогой

14 Мая 2015, 08:01 | Владивосток

Проект обсуждается с 2009 года

Провинция Хэйлунцзян (Китай) предложила Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") организовать пассажирские перевозки сообщением Харбин-Владивосток.

На встрече главы ДВЖД Михаила ЗАИЧЕНКО с делегацией КНР первый секретарь Хэйлунцзянского комитета КПК Ван СЯНЬКУЙ рассказал об окончании строительства скоростного участка от Харбина до Суйфэньхэ и предложил с учетом этого рассмотреть возможность организации перевозки пассажиров через железнодорожный погранпереход Гродеково-Суйфэньхэ до Владивостока, что позволит пассажирским поездам преодолевать это расстояние всего за 5 часов.

РЖД обсуждали с администрацией Приморского края и китайской стороной возможность введения регулярного поезда сообщением Владивосток - Суйфэньхэ (Китай) с возможным продлением до Харбина еще в 2009 году. Но до практической реализации дело все так и не доходит.

В настоящее время через железнодорожный пограничный переход Гродеково (Россия) - Суйфэньхэ (КНР) осуществляются грузовые перевозки. Так, в первом квартале 2015 года отмечен рост перевозок к аналогичному периоду 2014 года на 10,1% до 2,285 млн тонн.

ДВЖД отмечает заинтересованность партнеров в сокращении сроков доставки грузов и понижении тарифов на перевозки по маршруту "Приморье-1" (часть трансграничного коридора, называемого в Китае Восточный шелковый путь).

"Мы рассматривали различные варианты по пропуску грузов, в первую очередь, в контейнерах, поднимали и вопрос о снижении портовой составляющей в грузоперевозках, чтобы привлечь груз из Китая. Для привлечения стабильного и мощного контейнерного потока РЖД по данному маршруту предоставит скидки с тарифа в размере 50% на перевозки в составе контейнерного поезда и 30% - на одиночные и групповые отправки", - Сказал Михаил Заиченко, слова которого приводит служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Транспортный коридор "Приморье-1" идет от пограничной железнодорожной станции Суйфэньхэ в Китае до контейнерного терминала в порту Восточный. Длина маршрута составляет около 500 км, в то время как альтернативный маршрут через китайский порт Далянь составлял бы около 1,3 тыс. км.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ржд  "приморье-1"  китай  харбин 



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Комментарии

  • ИСТИНА14:36, 14.05.2015#

    давайте, стройте дороги, мосты , ж/д ! Танки, пехота китайцев потом свободно попрёт на Россию-матушку. Им не надо будет преодолевать болота и холмы. . . всё цивильно, по асфальту, ж/д и мостам!

  • Тони01:52, 15.05.2015#

    Ну-ну… а может тогда китайскую стену от них построить?? В 21-м веке?? И сидеть за ней зажмурившись… Не нужно бояться Китая. Строительство совместной инфраструктуры в экономическом плане выгодно всем. Все эти небылицы про китайское вторжение оставьте американцам и их прихвостням. Нам надо развивать Дальний Восток и, прежде всего в сторону Китая. Их не надо бояться, надо искать формы существования с ними, формы, которые нас утроили бы. А если сидеть зажмурившись, то эти формы найдут без нас

  • абырвалГ14:41, 14.05.2015#

    Нашим властным придуркам ничего не надо, даже до Суфунхэ ветку закрыли, невыгодно им. Мозгов хватает только воровать и все. А надо думать, как зарабатывать деньги, вот китайцы это хорошо понимают.

  • bab15:05, 14.05.2015#

    У Китайцев очень развит принцип коллективизма, любую идею они рассматривают прежде всего как пользу для общества и только потом для "себя любимого"! В России все наоборот, вот и результат :(

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