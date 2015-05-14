Китай предложил соединить Владивосток и Харбин железной дорогой

Проект обсуждается с 2009 года

Провинция Хэйлунцзян (Китай) предложила Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") организовать пассажирские перевозки сообщением Харбин-Владивосток.

На встрече главы ДВЖД Михаила ЗАИЧЕНКО с делегацией КНР первый секретарь Хэйлунцзянского комитета КПК Ван СЯНЬКУЙ рассказал об окончании строительства скоростного участка от Харбина до Суйфэньхэ и предложил с учетом этого рассмотреть возможность организации перевозки пассажиров через железнодорожный погранпереход Гродеково-Суйфэньхэ до Владивостока, что позволит пассажирским поездам преодолевать это расстояние всего за 5 часов.

РЖД обсуждали с администрацией Приморского края и китайской стороной возможность введения регулярного поезда сообщением Владивосток - Суйфэньхэ (Китай) с возможным продлением до Харбина еще в 2009 году. Но до практической реализации дело все так и не доходит.

В настоящее время через железнодорожный пограничный переход Гродеково (Россия) - Суйфэньхэ (КНР) осуществляются грузовые перевозки. Так, в первом квартале 2015 года отмечен рост перевозок к аналогичному периоду 2014 года на 10,1% до 2,285 млн тонн.

ДВЖД отмечает заинтересованность партнеров в сокращении сроков доставки грузов и понижении тарифов на перевозки по маршруту "Приморье-1" (часть трансграничного коридора, называемого в Китае Восточный шелковый путь).

"Мы рассматривали различные варианты по пропуску грузов, в первую очередь, в контейнерах, поднимали и вопрос о снижении портовой составляющей в грузоперевозках, чтобы привлечь груз из Китая. Для привлечения стабильного и мощного контейнерного потока РЖД по данному маршруту предоставит скидки с тарифа в размере 50% на перевозки в составе контейнерного поезда и 30% - на одиночные и групповые отправки", - Сказал Михаил Заиченко, слова которого приводит служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Транспортный коридор "Приморье-1" идет от пограничной железнодорожной станции Суйфэньхэ в Китае до контейнерного терминала в порту Восточный. Длина маршрута составляет около 500 км, в то время как альтернативный маршрут через китайский порт Далянь составлял бы около 1,3 тыс. км.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.