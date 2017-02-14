Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
Одна из крупнейших компаний региона осталась с проверенным управленцем
Президентом группы Транспортной группы FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) переизбран Александр ИСУРИН, занимающий эту должность с февраля прошлого года.
Исурин до прихода в FESCO возглавлял представительство одного из крупнейших контейнерных перевозчиков мира, компании MSC, в России и странах Центральной Азии. В FESCO с 2014 года, последовательно занимал должности вице-президента и старшего вице-президента по коммерческой работе. 26 февраля 2016 года сменил в должности президента FESCO Константина СОКОЛОВА, руководившего компанией с сентября 2014 года.
Александр Исурин окончил Балтийско-Русский институт по специальности «Управление предприятием», Морскую Академию Maersk (Дания) по специальности «Организация и управление водными и мультимодальными перевозками. Имеет степень MBA Шведской школы экономики.
Досье «Золотого Рога»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В состав FESCO входит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
- Высокопоставленный полицейский из Приморья задержан за махинацию с премиями
- Иностранцам откроют дорогу в Свободный порт Владивосток
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- Бывший гендиректор приморского оборонного завода пойдет под суд
- Дальневосточное морское пароходство прикупило двадцатое судно
- Европейский суд обязал Россию выплатить компенсацию соинвестору игорной зоны "Приморье"
- Вратарь "Адмирала" усилит конкурента в борьбе за плей-офф
- Путин еще не определился, пойдет ли он на выборы в 2018 году
Новости раздела
- Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
- Улететь из Владивостока в Харбин можно будет за 4 тысячи рублей
- Улететь из Владивостока в Токио станет проще
- Высокопоставленный полицейский из Приморья задержан за махинацию с премиями
- Приморцы остаются без дешевых и качественных автомобилей
- Во Владивосток пришел крупный федеральный банк
- Недостроенный отель "Хаятт" во Владивостоке выставят на классический аукцион после переоценки
- Трутнев крайне недоволен закрытостью Свободного порта Владивосток
- Иностранцам откроют дорогу в Свободный порт Владивосток
- Одержать победу в Хабаровске "Адмиралу" помогли болельщики, едва не перекричавшие хозяев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный приморский продавец электроники увлекся строительством
- Пушкарёв жестко прошелся по рублю
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
- Владивосток сравнили со старой дачей
- Очередное заседание суда по делу охранников Пушкарева стало посмешищем
- Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул
- В одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья происходят странные вещи
- Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО
- На гигантском кладбище кораблей в Бангладеш найдены суда из Приморья (фото)
- Жителям Владивостока стала доступна "Кнопка жизни"