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Дальневосточное пароходство вновь возглавил "варяг"

14 Февраля 2017, 18:03 | Владивосток

Одна из крупнейших компаний региона осталась с проверенным управленцем

Президентом группы Транспортной группы FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) переизбран Александр ИСУРИН, занимающий эту должность с февраля прошлого года.

Исурин до прихода в FESCO возглавлял представительство одного из крупнейших контейнерных перевозчиков мира, компании MSC, в России и странах Центральной Азии. В FESCO с 2014 года, последовательно занимал должности вице-президента и старшего вице-президента по коммерческой работе. 26 февраля 2016 года сменил в должности президента FESCO Константина СОКОЛОВА, руководившего компанией с сентября 2014 года.

Александр Исурин окончил Балтийско-Русский институт по специальности «Управление предприятием», Морскую Академию Maersk (Дания) по специальности «Организация и управление водными и мультимодальными перевозками. Имеет степень MBA Шведской школы экономики.

Досье «Золотого Рога»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В состав FESCO входит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: назначение  ДВМП  группа "сумма"  fesco 



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