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Улететь из Владивостока в Харбин можно будет за 4 тысячи рублей
Конкуренцию китайцам на маршруте составит «дочка» «Аэрофлота»
Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») 2 марта начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Владивосток - Харбин – Владивосток. Обслуживать новую линию будут воздушные суда канадского производства Bombardier Dash Q400, рассчитанные на 70 пассажиров.
Минимальный тариф в одну сторону с учетом сборов авиакомпании составит от 3,8 тыс. рублей. Время в полете - 1 час 35 минут/
Со 2 по 23 марта рейс будет выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. После 23 марта на весь летний сезон по данному направлению добавится еще один рейс - по вторникам.
На Q400 по данному маршруту «Аврора» будет выполнять полеты до 31 мая и с 17 сентября до окончания весенне-летней навигации 2017 года. В период высокого спроса на авиаперевозки летом этого года.
В настоящее время полеты из Владивостока в Харбин дважды в неделю на Airbus-320 выполняет китайская компания China Southern Airlines.
Досье «Золотого Рога»: Флот авиакомпании «Аврора» насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет акций (51%) АО «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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