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Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
«Иногда лучше промолчать», - посоветовал вице-премьер недовольным
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ готовит для главы государства предложения по переезду аппарата полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток с учетом затрат и целесообразности.
«По поводу ведомств, которые умно излагают, что они не планируют переезд, я бы вспомнил рекламу «Иногда лучше промолчать». Это указ президента России. Ему я и буду готовить предложения, с пониманием затрат на переезд и его целесообразности, а он примет решение. И ровно его мы будем выполнять, а точно не рассуждения руководителей ведомств», - сказал заявил г-н Трутнев в интервью «Российской газете».
Ранее было озвучено, что Ространснадзор переезд не планирует. Также есть информация, что полпредство может переехать в здание бывшего Тихоокеанского государственного экономического университета (ТГЭУ), ныне законсерированное.
На вопрос, что статус столицы ДФО даст Владивостоку, полпред президента отметил, что прежде всего речь идет о близости контрольно-надзорных и административных структур к реализуемым в Приморье инвестпроектам.
«Сегодня большая часть инвестиций - около 60% - приходит во Владивосток. И их надо обслуживать, создавать им условия, предоставлять земельные участки, разрешения, энергетику, строить дороги. И чем быстрее и эффективнее мы будем вести эту работу, тем конкурентнее будет наше инвестиционное пространство. Сведения о том, как на какой-то территории помогают бизнесу, очень быстро расходятся», - отметил Юрий Трутнев.
При этом, вице-премьер считает, что «надо сделать так, чтобы город в полной мере соответствовал статусу столицы ДФО».
«Там (во Владивостоке – Прим. авт.) есть театр, университет, строятся музеи, балетное училище. Планируется строительство установки класса megascience. Мы перед Новым годом собирались по поводу создания центра компетенций целого ряда компаний на острове Русский. Работа идет, но может получиться как с переправой. Может статься так, что люди ждут совсем не этого. Поэтому избранному губернатору Олегу КОЖЕМЯКО когда приезжал его представлять, я задал задачу - надо определить, что мы должны сделать для того, чтобы люди сказали: «Спасибо, мы видим, что есть существенные изменения», - сказал г-н Трутнев.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Президент РФ Владимир ПУТИН 13 декабря 2018 года подписал указ о переносе центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Глава государства поручил руководителю администрации президента РФ провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра ДФО во Владивосток. В частности, после присвоения Владивостоку статуса столицы ДФО в этот город из Хабаровска переедут полпредство и ряд других учреждений.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
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