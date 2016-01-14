Игрок "Адмирала" выступит на Матче всех звезд в третьей пятерке "Востока"

Американский защитник Джонатон Блум попал на звездный матч благодаря выбору КХЛ

Департамент проведения соревнований КХЛ включил защитника «Адмирала» Джонатона БЛУМА в состав третьей пятерки сборной «Востока», которая 23 января выйдет на лед «ВТБ Ледового дворца» на Матче звезд, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Третью пятерку «Востока» составят защитники Тобиас ВИКЛУНД («Лада») и Джонатон Блум («Адмирал»), нападающие Кирилл КАПРИЗОВ («Металлург» Новокузнецк), Михаил ВАРНАКОВ («Ак Барс») и Найджел ДОУС («Барыс»).

Напомним, что в прошлом году на Матче звезд в Сочи сборная «Востока» обошлась без представителей «Адмирала».

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото КХЛ.