У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор

Компанию возглавил Дмитрий Селютин

АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК, Владивосток) возглавил Дмитрия СЕЛЮТИН, последнее время занимавший должность первого заместителя гендиректора.

Предшественник Селютина Игорь ДЖУРКО, руководивший АО с июля 2010 года, покинул компанию до истечения срока контракта.

Дмитрий в разные годы занимал должности первого заместителя главы администрации Читинской области, гендиректора СУЭК, вице-президента Группы МДМ, полномочного представителя председателя правления РАО «ЕЭС России» по электроэнергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири, первого замгендиректора «РАО ЭС Востока». С августа 2010 года и по настоящее время работает в АО «ДВЭУК».

Досье «Золотого Рога»: Дальневосточная энергетическая управляющая компания создана в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». В настоящее время АО «ДВЭУК» управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 99,9997% акций ДВЭУК.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток