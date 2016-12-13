www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.58 р. 100 JPY: 53.09 р.
EUR: 65.07 р. 10 CNY: 89.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Кадровый вопрос
Распечатать

У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор

13 Декабря 2016, 16:23 | Владивосток

Компанию возглавил Дмитрий Селютин

АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК, Владивосток) возглавил Дмитрия СЕЛЮТИН, последнее время занимавший должность первого заместителя гендиректора.

Предшественник Селютина Игорь ДЖУРКО, руководивший АО с июля 2010 года, покинул компанию до истечения срока контракта.

Дмитрий в разные годы занимал должности первого заместителя главы администрации Читинской области, гендиректора СУЭК, вице-президента Группы МДМ, полномочного представителя председателя правления РАО «ЕЭС России» по электроэнергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири, первого замгендиректора «РАО ЭС Востока». С августа 2010 года и по настоящее время работает в АО «ДВЭУК».

Досье «Золотого Рога»: Дальневосточная энергетическая управляющая компания создана в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». В настоящее время АО «ДВЭУК» управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 99,9997% акций ДВЭУК.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: ДВЭУК  дмитрий селютин  энергетика 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru