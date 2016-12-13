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Владивосток заполонили иностранные туристы

13 Декабря 2016, 08:05 | Владивосток

В Свободном порту иностранцы в среднем тратят на проживание 6,5 тысяч рублей за двое суток

Владивосток вошел в тройку самых популярных российских городов у иностранных туристов по итогам 2016 года, показало рейтинг глобального сервиса бронирования отелей.

Исслелование проведено по данным броней отелей в разных странах мира на сайтах HotelsCombined.com для проживания с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Помимо Москвы, Петербурга и Владивостока в первую десятку вошли также Иркутск, Сочи, Хабаровск, Казань, Калининград, Екатеринбург и Новосибирск. В целом число онлайн-броней отелей иностранцами в России выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.

По данным сервиса, в Москве иностранцы останавливались в среднем на двое суток и потратили на проживание 7,4 тыс. рублей в сутки, в Петербурге - на трое суток (6 тыс. рублей в сутки), во Владивостоке - на двое суток (6,5 тыс. рублей), в Сочи - на шесть суток (5 тыс. рублей).

В топ-30 российских городов по популярности у иностранных туристов в 2016 году, по версии сервиса, попали Анапа, Суздаль, Нижний Новгород, Ялта, Мурманск, Севастополь, Краснодар, Псков, Петрозаводск, Южно-Сахалинск, Великий Новгород, Улан-Удэ, Алушта, Петропавловск-Камчатский, Геленджик, Красноярск, Барнаул, Владимир, Выборг и Самара.

Среди этих направлений больше всего иностранные туристы потратили на проживание в отелях Красной Поляны (Сочи) - в среднем 10,6 тыс. рублей в сутки, а меньше всего - в отелях Выборга (2,9 тыс. рублей в сутки), Самары и Нижнего Новгорода (по 3,1 тыс. рублей).

Досье «Золотого Рога»: HotelsCombined - метапоисковая система по подбору отелей, собирающая информацию с различных сервисов. Компания основана в 2005 году, штаб-квартира находится в австралийском Сиднее. В России система HotelsCombined представлена сайтом RoomGuru.ru.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: рейтинг  отели  цены 



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