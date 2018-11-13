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Имя аэропорту Владивостока будут выбирать из четырех вариантов
5 декабря станет известно, имя какого выдающего дальневосточника получит главный аэропорт Приморья
12 ноября стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России», по итогам которого будут даны имена 47 российским аэропортам. В шорт-лист вошли 124 имени, многие из них предложены в качестве названия сразу для нескольких аэропортов. Перечень был составлен на основе телефонного опроса более 37 тыс. россиян, который проходил с 31 октября по 8 ноября.
По словам секретаря общественной палаты Валерия ФАДЕЕВА, «если какое-либо из этих имен окажется победителем в нескольких регионах, оно будет присвоено аэропорту, где за него будет отдано больше голосов в процентном соотношении».
Варианты для аэропорта Владивосток: имени графа дипломата Николая МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, адмирала Геннадия НЕВЕЛЬСКОГО, первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны ЩЕТИНИНОЙ и путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира АРСЕНЬЕВА.
Интересно, что на имя Николая Муравьева-Амурского также претендуют аэропорты Благовещенска и Хабаровска, на имя Геннадия Невельского - Хабаровска и Южно-Сахалинска.
«Самым литературным» стал шорт-лист для аэропорта Пензы, куда вошли критик и публицист Виссарион БЕЛИНСКИЙ, писатель Александр КУПРИН и поэт Михаил ЛЕРМОНТОВ.
Имя знаменитого кинорежиссера Леонида ГАЙДАЯ было предложено для аэропорта Благовещенска.
Имен Ильи ЛАГУТЕНКО (лидер группы «Мумий Тролль»), Егора ЛЕТОВА (основатель рок-группы «Гражданская оборона») и Сергея ШНУРОВА (лидер группы «Ленинград») в шорт-листах нет.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта АО "Международный аэропорт Владивосток"
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