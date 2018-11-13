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Имя аэропорту Владивостока будут выбирать из четырех вариантов

13 Ноября 2018, 11:15 | Владивосток

5 декабря станет известно, имя какого выдающего дальневосточника получит главный аэропорт Приморья

12 ноября стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России», по итогам которого будут даны имена 47 российским аэропортам. В шорт-лист вошли 124 имени, многие из них предложены в качестве названия сразу для нескольких аэропортов. Перечень был составлен на основе телефонного опроса более 37 тыс. россиян, который проходил с 31 октября по 8 ноября.

По словам секретаря общественной палаты Валерия ФАДЕЕВА, «если какое-либо из этих имен окажется победителем в нескольких регионах, оно будет присвоено аэропорту, где за него будет отдано больше голосов в процентном соотношении».

Варианты для аэропорта Владивосток: имени графа дипломата Николая МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, адмирала Геннадия НЕВЕЛЬСКОГО, первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны ЩЕТИНИНОЙ и путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира АРСЕНЬЕВА.

Интересно, что на имя Николая Муравьева-Амурского также претендуют аэропорты Благовещенска и Хабаровска, на имя Геннадия Невельского - Хабаровска и Южно-Сахалинска.

«Самым литературным» стал шорт-лист для аэропорта Пензы, куда вошли критик и публицист Виссарион БЕЛИНСКИЙ, писатель Александр КУПРИН и поэт Михаил ЛЕРМОНТОВ.

Имя знаменитого кинорежиссера Леонида ГАЙДАЯ было предложено для аэропорта Благовещенска.

Имен Ильи ЛАГУТЕНКО (лидер группы «Мумий Тролль»), Егора ЛЕТОВА (основатель рок-группы «Гражданская оборона») и Сергея ШНУРОВА (лидер группы «Ленинград») в шорт-листах нет.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта АО "Международный аэропорт Владивосток"

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: аэропорт  Анна Щетинина  голосование  илья лагутенко 



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