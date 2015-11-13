Сбербанк хочет признать банкротом экс-главу Тихоокеанской мостостроительной компании

Банкиры вменяют Виктору Гребневу невозврат долга под личное поручительство, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

Арбитражный суд Приморского края 6 ноября зарегистрировал заявление Приморского отделения Сбербанка о признании банкротом Виктора ГРЕБНЕВА, бывшего гендиректора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), построившего моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

На данный момент суд принял решение оставить заявление без движения, так как на представленных в материалы дела судебных актах судов общей юрисдикции отсутствует отметка о вступлении их в законную силу.

Заявителю предложено в срок до 11 декабря устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

Заявление подано по факту долга, возникшего из договора поручительства Виктора Гребнева по кредиту ТМК, выданного во время руководства компанией.

Досье «Золотого Рога»: Арбитражный суд Приморского края 19 августа ввел в ЗАО «ТМК» конкурсное производство, назначив конкурсным управляющим Дмитрия ЛИЗУНОВА. Согласно материалам суда, кредиторская задолженность ТМК составляет 6,78 млрд рублей, из которых 90 млн рублей составляют долги по зарплате перед 644 работниками.

Против Виктора Гребнева, руководившего компанией с февраля 2006 года по сентябрь 2014 года. было возбуждено сразу три дела: о мошенничестве, растратах и злоупотреблении полномочиями. Ему вменяется причинение ущерба предприятию на общую сумму около 420 млн рублей.