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ПУТИН: Судостроительный кластер на Дальнем Востоке должен стать крупным производственным центром

13 Ноября 2014, 15:47 | Владивосток

Президент считает, что новые судостроительные мощности будут востребованы

Планы по развитию российского судостроения должны быть синхронизированы с инвестпрограммами крупных заказчиков, заявил президент России Владимир ПУТИН, открывая в четверг на острове Русский совещание по вопросу создания судостроительного комплекса на базе ОАО "Дальневосточный завод "Звезда", сообщает корреспондент "Золотого Рога" с мероприятия .

"Мы с вами год назад здесь, чуть больше, чем год назад – 30 августа 2013 года, обсуждали задачи гражданского судостроения России. Рассмотрели конкретные проекты, призванные существенно укрепить положение этой сложной и высокотехнологичной отрасли. Сегодня предлагаю вернуться к одному из таких проектов, а именно – созданию Дальневосточного центра судостроения и судоремонта в Приморском крае. Судостроительный кластер на Дальнем Востоке должен стать крупным производственным центром, который будет выпускать и обслуживать суда разных классов, прежде всего, для нашего внутреннего рынка.Такой запрос со стороны отечественных покупателей есть, а значит новые судостроительные мощности будут востребованы.", сказал президент.

По его словам, в планах ведущих нефтяных и газовых компаний России - дальнейшее освоение шельфовых месторождений Дальнего Востока и Арктики.

"Год за годом будет расти значение Северного морского пути, мы с вами об этом постоянно говорим в последнее время, и конечно, действующий гражданский флот России также нуждается в обновлении. Все это подразумевает большой объем заказов на надежные, современные суда, и принципиально важно, чтобы в борьбе за эти заказы на ведущие роли выходили именно отечественные верфи. Чтобы масштабные проекты в сфере ТЭКа, на транспорте загружали мощности российских, а не зарубежных предприятий. Чтобы именно у нас росла необходимая компетенция, платились налоги, создавались рабочие места.", - сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что действующий гражданский флот России нуждается в обновлении.

"Это подразумевает большой объем заказов на надежные и современные суда. И принципиально важно, чтобы в борьбе за эти заказы на ведущие роли выходили отечественные верфи. Чтобы масштабные проекты в сфере ТЭКа, на транспорте загружали мощности российских, а не зарубежных предприятий", - подчеркнул президент.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото пресс-службы президента России.

Автор: Олег Клименко
Теги: кластер  Путин 



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