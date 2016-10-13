"Сумотори" планирует привлечь 1,4 млрд рублей инвестиций на второй этап "Приморского кольца"

На первый этап спортивно-туристического комплекса затрачено 750 миллионов

Инвестиции в создание спортивно-туристического комплекса в рамках проекта «Приморское кольцо» составят около 1,4 млрд рублей, около трети выделит группа компаний «Сумотори». На первый этап уже затрачено порядка 570 млн рублей.

По словам вице-президента ГК «Сумотори» Юрия БЫСТРОВА, вопрос о возможном участии в проекте рассматривают инвесторы из Китая, Южной Кореи и Японии.

По его оценке, сильной стороной проекта является выгодное географическое положение территории, на которой должен быть создан комплекс. «С нашей точки зрения, получается довольно интересная географическая ситуация, когда аэропорт находится в 15 минутах езды и неподалеку отсюда игровая зона. На территории комплекса можно создать все условия для проведения соревнований по автомобильному спорту мирового уровня», - пояснил Юрий Быстров.

Ранее ООО «ТРК Приморское кольцо» (входит в ГК «Сумотори») с проектом спортивно-туристического комплекса в Приморье получило статус резидента Свободного порта Владивосток.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток