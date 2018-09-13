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Трутнев указал японцам их место
Курилы могут прекрасно обойтись и без назойливых соседей
Развитие Курильских островов осознанно сдерживается в ожидании совместных действий по ним с Японией, заявил на пресс-конференции по итогам IV Восточного экономического форума вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.
«Честно признаюсь, что мы (Россия – Прим. авт.) по Курильским островам сознательно немного не дорабатываем, мы можем их развивать намного быстрее. Мы ждем, что наши коллеги (из Японии) начнут вместе с нами работать. Вы видите, что там (на островах) не появляется компаний из третьих стран, а могли бы появиться очень легко. Мы ожидаем, какие решения будут принимать наши коллеги из Японии, и, соответственно, какие решения будет принимать президент Российской Федерации», - сказал г-н Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума.
Вице-премьер отметил, что не может спрогнозировать реакцию премьер-министра Японии Синдзо АБЭ на предложение президента РФ Владимира ПУТИНА о заключении мирного договора. В то же время считает этот жест «красивым».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото из фотобанка ВЭФ
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