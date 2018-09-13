Трутнев считает жест Путина "красивым"

Развитие Курильских островов осознанно сдерживается в ожидании совместных действий по ним с Японией, заявил на пресс-конференции по итогам IV Восточного экономического форума во Владивостоке на острове Русском вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Честно признаюсь, что мы (Россия. – Прим. авт.) по Курильским островам сознательно немного не дорабатываем, мы можем их развивать намного быстрее. Мы ждем, что наши коллеги (из Японии) начнут вместе с нами работать. Вы видите, что там (на островах) не появляется компаний из третьих стран, а могли бы появиться очень легко. Мы ожидаем, какие решения будут принимать наши коллеги из Японии, и, соответственно, какие решения будет принимать президент Российской Федерации», - сказал Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума.

Вице-премьер отметил, что не может спрогнозировать реакцию премьер-министра Японии Синдзо АБЭ на предложение президента РФ Владимира ПУТИНА о заключении мирного договора. В то же время считает этот жест «красивым».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из фотобанка ВЭФ.