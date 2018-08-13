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Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле

13 Августа 2018, 10:57 | Владивосток

Временные полеты на этом направлении дважды в неделе начала региональная авиакомпания «ИрАэро»

На фоне критической ситуации с ценами и доступностью билетов на прямые полеты из Владивостока в Москву, заработать на популярном направлении пробует региональная авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске и Омске). В минувшую субботу был выполнен первый прямой рейс из Москвы во Владивосток на самолете Boeing-777.

Авиарейсы из московского аэропорта «Домодедово» во Владивосток будут выполняться дважды в неделю в период с 10 августа по 15 сентября.

В настоящее время прямые рейсы из Владивостока в Москву рейсы выполняют только авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Также добраться в столицу можно с пересадками, например, рейсами авиакомпании S7 через Новосибирск.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году, базируется в Иркутске и Омске. Маршрутная сеть состоит из рейсов между городами Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, из Сибири в Москву и Санкт-Петербург, на юг России, в Китай, Монголию, Азербайджан. Владельцами компании является ее менеджеры. В настоящее время парк "ИрАэро" сформирован из 29 самолетов. Кроме четырех канадских CRJ-200 и трех Boeing 777-200, остальные российского производства: по семь Ан-24 и Ан-26, восемь SSJ-100.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с саата "ИрАэро"

Автор: Олег Клименко
Теги: новосибирск  авиакомпания  Москва  аэропорт Владивосток  "Аэрофлот"  рейсы  "ираэро" 



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