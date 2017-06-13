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Спектакль Приморского драмтеатра прошел под аплодисменты в Москве
В настоящее время готовится киноверсия спектакля «Стена» в 3D
Приморский драматический театр имени Горького на гастролях в Москве представил спектакль «Стена» по одноименному роману министра культуры РФ Владимира МЕДИНСКОГО. Столичные зрители приняли постановку овациями.
Единственный показ спектакля в столице состоялся 12 июня в Театре Российской армии. Стоит отметить, что на гастроли труппа театра отправилась не просто в полном составе, но и с привлечением студентов Дальневосточного государственного института искусств, занятых в спектаклях.
Впервые спектакль «Стена», поставленный художественным руководителем Приморского драматического театра, народным артистом РФ Ефимом ЗВЕНЯЦКИМ, был показан во Владивостоке в сентябре 2016 года в рамках культурной программы Восточного экономического форума.
В настоящее время готовится киноверсия спектакля в 3D, выпустить которую планируется к весне 2018 года.
Екатерина НОВИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото из фотобанка ВЭФ.
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