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Популярный в Приморье погранпереход попал под реконструкцию

13 Мая 2019, 17:02 | Владивосток

Дошла очередь до железнодорожной части

Реконструкцию железнодорожного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через госграницу РФ «Пограничный» (Приморский край) - Суйфэньхэ (Китай) планируется завершить в 2022 году.

Как следует из пояснительной записки к проекту соответствующего приказа Минтранса РФ, реконструкция «Пограничного» направлена на увеличение пропускной способности пункта пропуска до 20 тыс. транспортных средств в сутки.

Содержание и эксплуатация пункта объекта после его реконструкции будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности».

Общая сумма затрат на содержание и эксплуатацию пункта в 2019-2024 годах оценивается в 22,307 млн рублей. В том числе в рамках госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности» предусмотрено выделение 14,408 млн рублей.

Отметим, что в апреле полпред президента России в ДФО, вице-премьер РФ Юрий ТРУТНЕВ заявил о затягивании сроков строительства пунктов пропуска «Пограничный» и «Краскино».

Досье газеты «Золотой Рог»: Пункт пропуска «Пограничный» является элементом международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». В период с 2014 по 2017 год объем перевозок на этом направлении вырос в 1,4 раза - с 7,1 млн тонн до 10 млн тонн в год. При этом основной объем составляют лесные грузы, доля которых превышает 60%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "Пограничный"  реконструкция  граница  Юрий Трутнев 



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