Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Популярный в Приморье погранпереход попал под реконструкцию
Дошла очередь до железнодорожной части
Реконструкцию железнодорожного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через госграницу РФ «Пограничный» (Приморский край) - Суйфэньхэ (Китай) планируется завершить в 2022 году.
Как следует из пояснительной записки к проекту соответствующего приказа Минтранса РФ, реконструкция «Пограничного» направлена на увеличение пропускной способности пункта пропуска до 20 тыс. транспортных средств в сутки.
Содержание и эксплуатация пункта объекта после его реконструкции будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности».
Общая сумма затрат на содержание и эксплуатацию пункта в 2019-2024 годах оценивается в 22,307 млн рублей. В том числе в рамках госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности» предусмотрено выделение 14,408 млн рублей.
Отметим, что в апреле полпред президента России в ДФО, вице-премьер РФ Юрий ТРУТНЕВ заявил о затягивании сроков строительства пунктов пропуска «Пограничный» и «Краскино».
Досье газеты «Золотой Рог»: Пункт пропуска «Пограничный» является элементом международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». В период с 2014 по 2017 год объем перевозок на этом направлении вырос в 1,4 раза - с 7,1 млн тонн до 10 млн тонн в год. При этом основной объем составляют лесные грузы, доля которых превышает 60%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Популярный в Приморье погранпереход попал под реконструкцию
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- Во Владивостоке началась ремонтная кампания по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020гг.
- Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами
- Трутнев разъяснил, почему стоило продать "Хаятты" даже по смешной цене
- Ким Чен Ын может покинуть Владивосток раньше срока
- Встреча Путина и Ким Чен Ына начнется в два часа дня
- Ким Чен Ын уже в Приморье
- Во Владивосток прибыл внеплановый самолет из Пхеньяна
- Китайская авиакомпания возобновит полеты из Владивостока в Харбин
Новости раздела
- Популярный в Приморье погранпереход попал под реконструкцию
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- Во Владивостоке началась ремонтная кампания по подготовке к отопительному сезону 2019 – 2020гг.
- Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами
- Трутнев разъяснил, почему стоило продать "Хаятты" даже по смешной цене
- Ким Чен Ын может покинуть Владивосток раньше срока
- Встреча Путина и Ким Чен Ына начнется в два часа дня
- Ким Чен Ын уже в Приморье
- Во Владивосток прибыл внеплановый самолет из Пхеньяна
- Китайская авиакомпания возобновит полеты из Владивостока в Харбин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЕГЭ превратили в казнь
- На Чуркине появились "гостинки" по цене элитного жилья
- Дети, рожденные в Приморье, получат дополнительно более 587 млн рублей
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- В Хабаровском крае останется самый большой транспортный налог в ДФО
- "Коридор бессмертия" покажут в пяти кинотеатрах Владивостока
- Открыт счет для пожертвований семьям пострадавших в авиапроисшествии в Шереметьево
- Гаражи попали под каток
- Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками
- Китайцам указали на металлическую дверь