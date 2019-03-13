Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японцы хотят построить на острове Русский уникальный медицинский центр
Проект направлен на повышение качества диагностики и контроля лечения онкологических заболеваний
Японская медицинская корпорация Hokuto представила концепцию проекта строительства современного ПЭТ-центра во Владивостоке. Координатором проекта намерена выступить сама Hokuto, консультантом проекта выступает японская компания PJL Inc. Сопровождение проекта осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).
«Агентство работает с инвесторами по проекту ядерной медицины с 2017 года, соглашение о создании ПЭТ-центра во Владивостоке подписано летом прошлого года. Сейчас проект находится на стадии проектирования и согласования с региональными властями, обсуждается возможная схема его реализации», – сообщила директор по проектам в области медицины Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Эльвира НУРГАЛИЕВА.
«Наш опыт и ноу-хау по ПЭТ-диагностике в Японии сможет сделать вклад на Дальнем Востоке в повышение качества диагностики и контроля лечения онкологических заболеваний, а также в повышение квалификации специалистов. Мы думаем, что этот проект окажет содействие в снижении смертности от онкологических заболеваний в регионе», – сказал глава Hokuto Нисида ТАККАО, слова которого приводит АПИ.
У компании Hokuto уже есть опыт по реализации инвестиционных проектов в сфере медицины в Приморском крае. В 2013 году компания открыла во Владивостоке диагностический медицинский центр. В сентябре 2017 года на площадке Восточно-экономического форума компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток и в мае 2018 года открыла совместно с японской JGC Corporation реабилитационный центр, специализирующийся на восстановительном лечении пациентов по японским методикам после инсультов, эндопротезирования, заболеваний позвоночника, спортивных травм и остеохондрозов.
В настоящее время обсуждается несколько проектов по созданию ПЭТ-центра в Приморье. Так, холдинг «Швабе» (входит в состав госкорпорации «Ростех») выражал намерение создать на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) центр ядерной и протонной медицины. Сообщалось о том, что первый этап проекта будет направлен на создание полнофункционального модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ, а в рамках второго этапа «Швабе» намерено построить в Приморье центр протонной терапии пропускной способностью более 1 тыс. пациентов в год, а также новый синхротрон на острове Русский.
В сентябре 2017 года на третьем Восточном экономическом форуме администрация Приморского края подписала с ГК «Росатом» концессионное соглашение о создании Центра ядерной медицины на острове Русский. Согласно подписанному документу, ООО «АтомМедТехнолоджи -Дальний Восток) (проектная компания, находящаяся в управлении АО «Русатом Хэлскеа») в течение 5 лет спроектирует, построит и оснастит Центр ядерной медицины специализированным современным оборудованием, подготовит персонал и запустит в эксплуатацию.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости раздела
- Японцы хотят построить на острове Русский уникальный медицинский центр
- Из Владивостока можно будет улететь на Тайвань
- Чиновников из Хабаровска во Владивостоке не ждут
- "Хаятты" опять никому не нужны
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- Приморские власти получили нагоняй за недоработки Миклушевского
- "Аэрофлот" увеличил время работы офисов из-за очередей за льготными билетами
- Еще одна авиакомпания начала продавать дешевые билеты из Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- В Северной Корее вновь началось
- В Приморье раскулачивают "красного губернатора"
- Как Гнилой угол становится раем
- В Приморье готовится строительство стратегически важного объекта
- Резидент ТОР намерен развивать туризм в Якутии
- Юрий Трутнев: Арктике нужны льготы и налоговые каникулы на все
- Митинги с "двойным дном": кому выгодна агитация против точечной застройки Владивостока
- Японцы и корейцы бросились скупать билеты во Владивосток
- Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги