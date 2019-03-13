Японцы хотят построить на острове Русский уникальный медицинский центр

Проект направлен на повышение качества диагностики и контроля лечения онкологических заболеваний

Японская медицинская корпорация Hokuto представила концепцию проекта строительства современного ПЭТ-центра во Владивостоке. Координатором проекта намерена выступить сама Hokuto, консультантом проекта выступает японская компания PJL Inc. Сопровождение проекта осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

«Агентство работает с инвесторами по проекту ядерной медицины с 2017 года, соглашение о создании ПЭТ-центра во Владивостоке подписано летом прошлого года. Сейчас проект находится на стадии проектирования и согласования с региональными властями, обсуждается возможная схема его реализации», – сообщила директор по проектам в области медицины Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Эльвира НУРГАЛИЕВА.

«Наш опыт и ноу-хау по ПЭТ-диагностике в Японии сможет сделать вклад на Дальнем Востоке в повышение качества диагностики и контроля лечения онкологических заболеваний, а также в повышение квалификации специалистов. Мы думаем, что этот проект окажет содействие в снижении смертности от онкологических заболеваний в регионе», – сказал глава Hokuto Нисида ТАККАО, слова которого приводит АПИ.

У компании Hokuto уже есть опыт по реализации инвестиционных проектов в сфере медицины в Приморском крае. В 2013 году компания открыла во Владивостоке диагностический медицинский центр. В сентябре 2017 года на площадке Восточно-экономического форума компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток и в мае 2018 года открыла совместно с японской JGC Corporation​ реабилитационный центр, специализирующийся на восстановительном лечении пациентов по японским методикам после инсультов, эндопротезирования, заболеваний позвоночника, спортивных травм и остеохондрозов.

В настоящее время обсуждается несколько проектов по созданию ПЭТ-центра в Приморье. Так, холдинг «Швабе» (входит в состав госкорпорации «Ростех») выражал намерение создать на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) центр ядерной и протонной медицины. Сообщалось о том, что первый этап проекта будет направлен на создание полнофункционального модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ, а в рамках второго этапа «Швабе» намерено построить в Приморье центр протонной терапии пропускной способностью более 1 тыс. пациентов в год, а также новый синхротрон на острове Русский.​

В сентябре 2017 года на третьем Восточном экономическом форуме администрация Приморского края подписала с ГК «Росатом» концессионное соглашение о создании Центра ядерной медицины на острове Русский. Согласно подписанному документу, ООО «АтомМедТехнолоджи -Дальний Восток) (проектная компания, находящаяся в управлении АО «Русатом Хэлскеа») в течение 5 лет спроектирует, построит и оснастит Центр ядерной медицины специализированным современным оборудованием, подготовит персонал и запустит в эксплуатацию.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток