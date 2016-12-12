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Cтало известно, кто конкретно купил аэропорт Владивостока

12 Декабря 2016, 18:48 | Владивосток

Часть активов отошла «Золотому Рогу» из Сингапура

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство сингапурской компании Goldenhorn Gate Pte, Ltd (аэропорт Changi) о приобретении до 49,9% акций АО «Терминал Владивосток» и до 34,77% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ).

Ранее сообщалось, что консорциум инвесторов в составе группы «Базовый Элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурской Changi Airports International (CAI, управляет аэропортом Changi в Сингапуре) 25 ноября объявил о подписании соглашения по приобретению 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока и 52,16% АО «Международный аэропорт Владивосток».

Окончательно сделка будет закрыта после получения разрешений регуляторов и всех корпоративных процедур. По итогам сделки участники консорциума получат равные доли в обоих юридических лицах - по 33,3%. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ).

Досье «Золотого Рога»: Объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального комплекса (терминал «А») общей площадью 47,5 тыс. кв. м в аэропорту Владивосток (Кневичи) составил порядка 7 млрд рублей. Строительство нового терминала началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступил «Международный аэропорт Шереметьево», соинвестором - Внешэкономбанк. Действующий аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 млн пассажиров в год, технологическое оборудование - на 3,5 млн пассажиров. Вместе с тем у аэропорта есть возможность увеличить технологические мощности. В настоящее время миноритарными акционерами АО «МАВ» являются ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) - 18,37%, АО «Кварц-Инвест» (Москва) - 16,84% акций. Еще 8,2% владеет Ольга ТРУШКИНА.

По словам председателя наблюдательного совета «Базового Элемента» Олега Дерипаски, уже имеющийся положительный опыт совместной работы компании и CAI будет распространен и на аэропорт Владивостока.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: аэропорт  олег дерипаска  покупка  Сингапур 



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