Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона

Мосгорсуд признал законным арест средств, принадлежащих опальному градоначальнику

Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда Москвы о наложении ареста на денежные средства в сумме 904 тыс. рублей, принадлежащих мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов опального градоначальника оставлена без удовлетворения.

По решению других судебных инстанций также был наложен обеспечительный арест на семь объектов недвижимости Игоря Пушкарева.

В ноябре Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест мэра и другого фигуранта дела - директора муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 28 февраля 2017 года домашний арест брата мэра - Андрея ПУШКАРЕВА.

Срок предварительного следствия в отношении троих фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.

Досье «Золотого Рога»: 1 июня Следственный комитет России сообщил о задержании ИгоряПушкарева и Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение: Игорю Пушкареву инкриминируется злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, Андрею Лушникову - коммерческий подкуп. Лушников признал вину и дал изобличающие мэра показания. Игорь Пушкарев свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток