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Шувалов лично контролирует строительство поселка "Остров" для работников ДВФУ
На острове Русский строят 36 тыс. кв. метров жилья на землях Фонда РЖС
Генеральный директор АИЖК Александр ПЛУТНИК в ходе совещания по комплексному жилищному строительству на земельных участках Фонда РЖС в Приморье призвал все задействованные структуры оказать содействие строительству поселка «Остров» на острове Русский, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В рамках проекта ЖСК «Остров» в Приморье на землях Фонда РЖС будет построено 35,9 тыс. кв. м. жилья эконом-класса для работников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и научных организаций Дальневосточного отделения РАН, подведомственных ФАНО России.
Кооперативу переданы земельные участки общей площадью 40,05 га для строительства 110 квартир в многоквартирных жилых домах, 54 жилых помещений в жилых домах блокированной застройки и 240 индивидуальных домов.
По итогам заседания глава АИЖК поручил правлению кооператива «Остров» оптимизировать рабочие процессы, а муниципалитету - максимально оперативно отработать документы. В зоне ответственности городских властей также строительство подъездных путей и автомобильных дорог к будущему микрорайону.
Александр Плутник подчеркнул, что проект находится на личном контроле у первого заместителя председателя правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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