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Туризм: приморский маршрут
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Из Москвы во Владивосток отправился мультимедийный пассажирский поезд

12 Октября 2016, 07:54 | Владивосток

Поездка будет длиться более 144 часов

Мультимедийный поезд Русского географического общества (РГО) и ПАО «Российские железные дороги» (РЖД) «Россия» отправился из Москвы во Владивосток, положив начало проекту «Дорога открытий», посвященному истории Транссибирской магистрали, особенностям географии России, охране окружающей среды, историческим и современным экспедициям общества.

Поезд в торжественной обстановке с Ярославского вокзала проводили первый вице-президент РГО Артур ЧИЛИНГАРОВ и вице-президент РЖД Михаил АКУЛОВ.

За более чем 144 часа, что следует поезд, пассажиры смогут посмотреть фильмы РГО о русских первооткрывателях Иване МОСКВИТИНЕ, Федоре ЛИТКЕ, Николае ПРЖЕВАЛЬСКОМ и других, почитать книги, посвященные российским путешественникам.

Кроме того, в рамках проекта с 11 октября по 11 марта 2017 года в залах вокзалов крупных городов Транссиба - Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Владивосток - пассажиры смогут послушать лекции и посетить мастер-классы исследователей, ученых, путешественников, фотографов и членов РГО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Транссиб  поезд  ржд 






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