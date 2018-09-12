Путин поручил российским корпорациям перебираться на остров Русский

Посмотрим, как они воспримут приказ президента

Президент России Владимир ПУТИН, выступая на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, поручил крупному российскому бизнесу активно осваивать остров Русский.

«Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, и другие, размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок. Прошу правительство, руководство компаний рассматривать это как прямое поручение», - сказал глава государства.

Напомним, что еще в марте 2014 года полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ подготовил список комостпаний, которые должны были переехать на Дальний Восток РФ. В него вошли десять госкомпаний, в том числе «Газпром», АЛРОСА, «Транснефть» и «РусГидро». Естественно, что благая на первый взгляд дальневосточника идея была проигнорирована корпорациями, которые предпочли остаться в насиженной Москве.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотобанка ВЭФ.