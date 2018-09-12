Президент России Владимир Путин пообещал Дальнему Востоку светлое будущее

Все это должно быть прописано в нацпрограмме развития региона до 2025 года с перспективой до 2035 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент РФ Владимир ПУТИН в выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что поручит правительству подготовить программу развития Дальневосточного федерального округа до 2025 года с перспективой до 2035 года.

«Масштаб стоящих перед нами задач требует системной работы на десятилетия вперед. Считаю, что нужна программа развития Дальнего Востока до 2025 с перспективой до 2035 года. Правительству будет дано поручение подготовить такой документ», - сказал глава государства.

Программа должна объединить и интегрировать мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, а также стратегии развития всех дальневосточных регионов.

«Задачи, которые мы должны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими, иначе и не стоит этим заниматься. Нужно стремиться, чтобы темпы роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых, это сложная задача. Наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону демонстрируют хорошие темпы роста. Это значит, что порядка 6% в год мы должны демонстрировать на Дальнем Востоке. Конкуренция сильная», - сказал глава государства.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото kremlin.ru.