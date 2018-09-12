Авиабилеты на полеты внутри Дальнего Востока могут стать крайне дешевыми

Если будет создан региональный лоукостер

Министерство транспорта поддерживает создание в России нового лоукостера, сообщил министр транспорта Евгений ДИТРИХ в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке

«На всевозможных (маршрутах), на внутренних линиях в первую очередь. У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время в России работает один лоукостер - авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).

Полеты внутри Дальнего Востока у «Аэрофлота» обеспечивает авиакомпания «Аврора». При этом цены на авиабилеты на региональных рейсах зачастую превышают стоимость перелета из Владивостока в Москву.

Лоукостер - это авиакомпания, которая продает билеты по очень низким ценам. Это возможно, потому что сервис на рейсах лоукостеров минимальный. В отличие от традиционных авиакомпаний, они экономят буквально на всем. Так,в базовую стоимость билета включается плата за перелет, регистрация через интернет и провоз ручной клади (объем ограничен). Если пассажиру нужны другие услуги, то он оплачивает их дополнительно.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток