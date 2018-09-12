www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.97 р. 100 JPY: 62.77 р.
EUR: 81.39 р. 10 CNY: 10.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
ВЭФ
Распечатать

Приморье топчется на месте

12 Сентября 2018, 09:37 | Владивосток

Несмотря на миллиарды инвестиций, регион не демонстрирует должной динамики

Сахалинская область, Камчатский край и Амурская область вошли в число пяти субъектов РФ с наибольшей динамикой роста по всем показателям национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, заявила в среду на Восточном экономическом форуме генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана ЧУПШЕВА.

«Три региона Дальнего Востока пошли в топ-5 по динамике роста по всем показателям национального рейтинга. Важно, что мы, действительно, не останавливаемся на достигнутом, и задача не в месте, а в объемах привлеченных инвестиций, в создании эффективных механизмов", - сказала она во время делового завтрака «Инвестиционный прорыв регионов ДФО в национальном рейтинге - что дальше?», организатором которого выступили АСИ иТАСС.

Четыре года назад, при составлении первого национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, субъекты Дальнего Востока в лучшем случае входили в последнюю десятку рейтинга 85 субъектов Российской Федерации. В последнее время одним из лучших были Хабаровский край и Приамурье.

«Прошлый год стал переломным и в понимании, и в эффективности использования механизма нацрейтинга с точки зрения управления регионом и внедрения изменений. Мы всегда говорили, что нацрейтинг - это не ранжирование, это не выставление оценок. Это анализ лучших практик и управленческих решений по взаимодействию с бизнесом, по созданию мер поддержки для бизнеса», - пояснила гендиректор АСИ.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»： IV Восточный экономический форум проходит 11-12 сентября на острове Русский во Владивостоке. Главным событием второго дня станет пленарное заседание, в котором примут участие президент России Владимир ПУТИН, председатель КНР СИ Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо АБЭ, президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА и премьер-министр Кореи ЛИ Нак Ён.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: нацрейтинг  инвестиции  Сахалин  АСИ  регионы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru