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Приморье топчется на месте
Несмотря на миллиарды инвестиций, регион не демонстрирует должной динамики
Сахалинская область, Камчатский край и Амурская область вошли в число пяти субъектов РФ с наибольшей динамикой роста по всем показателям национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, заявила в среду на Восточном экономическом форуме генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана ЧУПШЕВА.
«Три региона Дальнего Востока пошли в топ-5 по динамике роста по всем показателям национального рейтинга. Важно, что мы, действительно, не останавливаемся на достигнутом, и задача не в месте, а в объемах привлеченных инвестиций, в создании эффективных механизмов", - сказала она во время делового завтрака «Инвестиционный прорыв регионов ДФО в национальном рейтинге - что дальше?», организатором которого выступили АСИ иТАСС.
Четыре года назад, при составлении первого национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, субъекты Дальнего Востока в лучшем случае входили в последнюю десятку рейтинга 85 субъектов Российской Федерации. В последнее время одним из лучших были Хабаровский край и Приамурье.
«Прошлый год стал переломным и в понимании, и в эффективности использования механизма нацрейтинга с точки зрения управления регионом и внедрения изменений. Мы всегда говорили, что нацрейтинг - это не ранжирование, это не выставление оценок. Это анализ лучших практик и управленческих решений по взаимодействию с бизнесом, по созданию мер поддержки для бизнеса», - пояснила гендиректор АСИ.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»： IV Восточный экономический форум проходит 11-12 сентября на острове Русский во Владивостоке. Главным событием второго дня станет пленарное заседание, в котором примут участие президент России Владимир ПУТИН, председатель КНР СИ Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо АБЭ, президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА и премьер-министр Кореи ЛИ Нак Ён.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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