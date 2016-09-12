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Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
Специально для дебюта КВН во Владивостоке были сделаны новые декорации, своим оформлением напоминавшие элементы вантового моста, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
Хитом Летнего Кубка КВН, впервые прошедшего во Владивостоке, стала шутка о том, как «Адмирал» «натянул» «Амур». Игрок команды «Союз» во время приветствия команд вышел в свитере хоккейного клуба «Адмирал», а затем натянул сверху свитер хабаровского «Амура», прокомментировав что таким образом «Адмирал» «натянул «Амур». Шутка оказалась одной из самых оцененных.
Летний кубок КВН, который прошел в Фетисов Арене во Владивостоке в воскресенье, выиграли команды КВН «Союз» (Тюменская область) и «Детективное агентство «Лунный свет (ДАЛС)» (Белгород). Для последних это первый титул в истории КВН. Во время исполнения одного из номеров «детективам» забыли вовремя подать на сцену реквизит – алюминиевый бак для третьих блюд из советской столовой, в котором кавээнщики разливали виски «Чивас». Начавшийся было номер пришлось перезапускать по новой, что вызвало неудовольствие ведущего Александра МАСЛЯКОВА. Однако досадная осечка не помешала Тимуру БАБЪЯКУ и Филиппу ВОРОНИНУ в итоге стать обладателями Летнего Кубка и приза в 400 тыс. рублей от банка «Открытие». Исполненная победителями песня про банан во время музыкального номера вызвала шквал аплодисментов и слезы на глазах шоумэна Сергея СВЕТЛАКОВА.
Оппонентом «Союза» и «ДАЛСа» выступила Сборная Камызякского края по КВНу (Астраханская область), которой помогал «Город ПятигорскЪ» (сборная Ставропольского края). «Камызякам» особо удалась шутка о перегоне праворульной «японки» из Владивостока в Камызяк. Для этого на сцену даже водрузили хорошо знакомый приморцам «распил».
В составе жюри отработали кинорежиссеры Юлий ГУСМАН и Федор БОНДАРЧУК (по совместительству президент 14-го кинофестиваля «Меридианы Тихого»), актер Константин ЛАВРОНЕНКО, телеведущий Валдис ПЕЛЬШ, экс-кавээнщики Михаил ГАЛУСТЯН и Сергей Светлаков, а также дебютировавший в жюри кинорежиссер Павел ЛУНГИН.
Отметим, что специально для Летнего Кубка КВН во Владивостоке были сделаны новые декорации, своим оформлением напоминавшие элементы местной достопримечательности - вантового моста.
Открыла Кубок сборная Приморского края, выступление которой состоялось из смешных приморцам мемов про океанариум, «Хаятты», Восточный экономический форум, тайфун, 2-тысячную купюру и Почетного жителя Владивостока Илью ЛАГУТЕНКО.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото с сайта http://kvn.ru.
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