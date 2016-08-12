Девочка, с которой суд Владивостока взыскивает многомиллионный долг, получила его "в наследство"

14-летняя жительница Ханты-Мансийска задолжала одной из бизнес-структур в Приморье

14-летняя жительница Ханты-Мансийска, которая по решению Ленинского районного суда Владивостока суда должна выплатить более 35 млн рублей долга, получила его «по наследству» вместе с 7 другими людьми.

Еще в 2015 году по иску одной из бизнес-структур Ленинский районный суд Владивостока в ходе рассмотрения гражданского дела взыскал 35 млн рублей с восьми наследников заемщика в пределах стоимости наследственного имущества, возникшей по его кредитным обязательствам. Среди восьми человек и данная 14-летняя девочка из Ханты-Мансийска.

Решение суда после обжалования было оставлено без изменения Приморским краевым судом. После этого, исполнительные листы по делу были направлены в управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Заявление суда о возбуждении исполнительного производства на взыскание денег поступило накануне в УФССП по ХМАО и в настоящее время находится на особом контроле у руководителя ведомства Олега АДОЛЬФА.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток