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Девочка, с которой суд Владивостока взыскивает многомиллионный долг, получила его "в наследство"

12 Августа 2016, 16:03 | Владивосток

14-летняя жительница Ханты-Мансийска задолжала одной из бизнес-структур в Приморье

14-летняя жительница Ханты-Мансийска, которая по решению Ленинского районного суда Владивостока суда должна выплатить более 35 млн рублей долга, получила его «по наследству» вместе с 7 другими людьми.

Еще в 2015 году по иску одной из бизнес-структур Ленинский районный суд Владивостока в ходе рассмотрения гражданского дела взыскал 35 млн рублей с восьми наследников заемщика в пределах стоимости наследственного имущества, возникшей по его кредитным обязательствам. Среди восьми человек и данная 14-летняя девочка из Ханты-Мансийска.

Решение суда после обжалования было оставлено без изменения Приморским краевым судом. После этого, исполнительные листы по делу были направлены в управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Заявление суда о возбуждении исполнительного производства на взыскание денег поступило накануне в УФССП по ХМАО и в настоящее время находится на особом контроле у руководителя ведомства Олега АДОЛЬФА.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: долги  суд 



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Комментарии

  • Артур17:33, 12.08.2016#

    Ну вообще-то наследник отвечает по долгам только в пределах стоимости наследуемого имущества.

  • заёмщег13:02, 14.08.2016#

    Так там об этом и говорится: 35 лямов взыскали с 8 наследников в пределах стоимости унаследованного ими имущества. Делов-то. . .

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