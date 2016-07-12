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Группа "Чайф" даст живой концерт на Центральной площади Владивостока
Единственное выступление легендарного коллектива пройдет в рамках музыкального фестиваля MEGAFONLIVE уже в ближайшую субботу
16 июля в рамках музыкального фестиваля MEGAFONLIVE Диана АРБЕНИНА и группа «Ночные снайперы» выступит в Хабаровске, группа «Чайф» - во Владивостоке. Зрители, пришедшие на фестиваль, смогут побывать одновременно на двух мероприятиях и поделиться своими эмоциями и впечатлениями со зрителями другого концерта.
Главная особенность проекта MEGAFONLIVE, впервые прошедшего в прошлом году и объединившего звезд отечественного рока и оператора связи «МегаФон», — необычный формат проведения концертов. Параллельно в двух городах проходят выступления, связанные между собой онлайн-трансляцией. А «изюминка» проекта — одновременное исполнение финальной песни двумя артистами и двумя городами. Как и музыка, инновационные мобильные технологии сближают самых разных людей из разных городов, позволяя забыть о тысячах километров и часовых поясах, разъединяющих нас.
В 2015 году MEGAFONLIVE объединил 10 крупнейших городов России, собрав более 420 тыс. поклонников российского рока на своих концертах. Еще 590 тыс. зрителей следили за трансляциями выступлений в интернете. Этим летом MEGAFONLIVE пройдет в четырех парах городов, где синхронно выступят четыре пары артистов — на сцене и онлайн, в режиме реального времени. И стартует фестиваль на этот раз на Дальнем Востоке.
16 июля во Владивостоке на Центральной площади выступит группа «Чайф», а в Хабаровске на площадке перед Ареной «Ерофей» - Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Фестиваль начнется в 17.00. В обоих городах будут открыты креативные фотозоны. В Хабаровске в интерактивном шатре все желающие смогут проявить свои танцевальные способности на игровом контроллере Х-box kinekt, во Владивостоке - погрузиться в виртуальную реальность, надев очки Oculus Rift.
Выступление хедлайнеров фестиваля запланировано на 20:00. При этом хабаровчане, пришедшие на концерт Дианы Арбениной смогут одновременно оказаться на выступлении «Чайфа» во Владивостоке и наоборот! Для этого специалисты «МегаФона» организуют телемост, который соединит две сцены в двух городах и обеспечит зрителям эффект присутствия сразу на двух концертах.
30 июля легенды питерского рока «Сплин» и «Аквариум» выступят в Омске и Перми. 6 августа «Би 2» и «Чайф» приедут в Волгоград и Саратов. А 13 августа тех же «Би-2» и «Чайф» будут встречать города Сочи и Ставрополь.
«Высокие технологии и мобильная связь – это очень удобно, порой, даже трудно представить, как мы жили без этого, - говорит лидер «Чайфа» Владимир ШАХРИН. - Наши концерты традиционно собирают поклонников из нескольких поколений, а теперь нас слушают люди сразу в нескольких городах, И приятно, что вход на концерты абсолютно свободный — это значит, что к нам сможет присоединиться каждый желающий».
«Близкие города - близкие люди», — именно так можно обозначить идею MEGAFONLIVE, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала «МегаФона» Антонина ПРОНИНА. – Зрители, пришедшие на фестиваль, смогут побывать одновременно на двух мероприятиях и поделиться своими эмоциями и впечатлениями со зрителями другого концерта, благодаря качественной связи и быстрому интернету от «МегаФона». Успех первого фестиваля показал, что у каждого из нас намного больше по-настоящему близких людей, чем нам кажется. И мы рады, что в этом году дальневосточники тоже получат возможность стать частью этого грандиозного проекта».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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