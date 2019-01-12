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Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже
Улететь из столицы ДФО в столицу России можно будет за 7,4 тыс. рублей
«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам из городов Дальнего Востока. Стоимость билета по маршруту Владивосток - Москва в одну сторону составит 7,4 тыс. рублей, из Хабаровска в Москву - 7,2 тыс. рублей, из Новосибирска в Хабаровск - 5,7 тыс. рублей.
Тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота», а также дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года.
Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд рублей.
Улететь из столицы ДФО в столицу России можно будет за 7,4 тыс. рублей
«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам из городов Дальнего Востока. Стоимость билета по маршруту Владивосток - Москва в одну сторону составит 7,4 тыс. рублей, из Хабаровска в Москву - 7,2 тыс. рублей, из Новосибирска в Хабаровск - 5,7 тыс. рублей.
Тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота», а также дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года.
Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ТАСС.
Тарифы "Аэрофлота" на рейсы из городов Дальнего Востока
|
Маршрут
|
Тариф в одну сторону, руб. (действителен и в обратном направлении)
|
Владивосток - Москва
|
7 400
|
Хабаровск - Москва
|
7 200
|
Петропавловск-Камчатский - Москва
|
7 500
|
Южно-Сахалинск - Москва
|
7 300
|
Магадан - Москва
|
7 200
|
Якутск - Москва
|
7 000
|
Хабаровск - Владивосток
|
1 800
|
Петропавловск-Камчатский - Владивосток
|
6 000
|
Южно-Сахалинск - Владивосток
|
1 500
|
Новосибирск - Владивосток (с 25.05 по 31.08.2019)
|
5900
|
Магадан - Хабаровск
|
4 000
|
Новосибирск - Хабаровск
|
5 700
|
Красноярск - Хабаровск
|
6 000
|
Петропавловск-Камчатский - Хабаровск
|
2 500
|
Иркутск - Хабаровск
|
3 000
|
Южно-Сахалинск - Хабаровск
|
1 000
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