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Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже

12 Января 2019, 08:58 | Владивосток

Улететь из столицы ДФО в столицу России можно будет за 7,4 тыс. рублей

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам из городов Дальнего Востока. Стоимость билета по маршруту Владивосток - Москва в одну сторону составит 7,4 тыс. рублей, из Хабаровска в Москву - 7,2 тыс. рублей, из Новосибирска в Хабаровск - 5,7 тыс. рублей.

Тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота», а также дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд рублей.

Улететь из столицы ДФО в столицу России можно будет за 7,4 тыс. рублей

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам из городов Дальнего Востока. Стоимость билета по маршруту Владивосток - Москва в одну сторону составит 7,4 тыс. рублей, из Хабаровска в Москву - 7,2 тыс. рублей, из Новосибирска в Хабаровск - 5,7 тыс. рублей.

Тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота», а также дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.

Тарифы "Аэрофлота" на рейсы из городов Дальнего Востока

Маршрут

Тариф в одну сторону, руб. (действителен и в обратном направлении)

Владивосток - Москва

7 400

Хабаровск - Москва

7 200

Петропавловск-Камчатский - Москва

7 500

Южно-Сахалинск - Москва

7 300

Магадан - Москва

7 200

Якутск - Москва

7 000

Хабаровск - Владивосток

1 800

Петропавловск-Камчатский - Владивосток

6 000

Южно-Сахалинск - Владивосток

1 500

Новосибирск - Владивосток (с 25.05 по 31.08.2019)

5900

Магадан - Хабаровск

4 000

Новосибирск - Хабаровск

5 700

Красноярск - Хабаровск

6 000

Петропавловск-Камчатский - Хабаровск

2 500

Иркутск - Хабаровск

3 000

Южно-Сахалинск - Хабаровск

1 000

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Аэрофлот"  "Аврора"  субсидии  Хабаровск  авиабилеты  Москва  тарифы  продажа 



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