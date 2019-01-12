Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже

Улететь из столицы ДФО в столицу России можно будет за 7,4 тыс. рублей

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам из городов Дальнего Востока. Стоимость билета по маршруту Владивосток - Москва в одну сторону составит 7,4 тыс. рублей, из Хабаровска в Москву - 7,2 тыс. рублей, из Новосибирска в Хабаровск - 5,7 тыс. рублей.

Тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота», а также дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд рублей.

Улететь из столицы ДФО в столицу России можно будет за 7,4 тыс. рублей

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам из городов Дальнего Востока. Стоимость билета по маршруту Владивосток - Москва в одну сторону составит 7,4 тыс. рублей, из Хабаровска в Москву - 7,2 тыс. рублей, из Новосибирска в Хабаровск - 5,7 тыс. рублей.

Тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота», а также дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.

Тарифы "Аэрофлота" на рейсы из городов Дальнего Востока