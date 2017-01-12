www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.16 р. 100 JPY: 51.93 р.
EUR: 63.52 р. 10 CNY: 86.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда

12 Января 2017, 08:14 | Владивосток

Опальный мэр пошел по дорожке, проторенной Олегом Дроздовым

Защита мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, пытается обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Ранее европейская Фемида признала незаконным арест приморского бизнесмена Олега ДРОЗДОВА, обвиняемого в хищении 300 млн рублей бюджетных средств на стройке саммита АТЭС.

ЕСПЧ уже принял к рассмотрению жалобу адвокатов на решения Басманного суда Москвы о заключении Пушкарева под стражу и продлении ему данной меры пресечения.

«В жалобе мы указываем, что в ходе судебных разбирательств были нарушены права Пушкарева», - сообщил адвокат мэра Александр ВЫСОЦКИЙ.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Басманный суд Москвы оставил Игоря Пушкарева и руководителя предприятия «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА под арестом до конца февраля. До этого же срока под домашним арестом будет находиться гендиректор ООО «Востокцемент» Андрей ПУШКАРЕВ. Срок предварительного следствия в отношении троих фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.

Досье «Золотого Рога»: 1 июня Следственный комитет России сообщил о задержании Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение: Игорю Пушкареву инкриминируется злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, Андрею Лушникову - коммерческий подкуп. Лушников признал вину и дал изобличающие мэра показания. Игорь Пушкарев свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: Игорь Пушкарев  олег дроздов  суд  саммит АТЭС  коррупция 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Местный10:39, 12.01.2017#

    Фиг отпустят - вцепились конкретно. Денег не хватит откупиться.

  • морпех10:44, 12.01.2017#

    Ни какой суд не дает право воровать. Так что место за Пушкаревым в СИЗО забронировано. Будет брыкаться - больше получит. Ему ещё и следователя припомнят, который сел из-за Пушкарева. И не надо банить - не получится.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru