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Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
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Защита мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, пытается обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Ранее европейская Фемида признала незаконным арест приморского бизнесмена Олега ДРОЗДОВА, обвиняемого в хищении 300 млн рублей бюджетных средств на стройке саммита АТЭС.
ЕСПЧ уже принял к рассмотрению жалобу адвокатов на решения Басманного суда Москвы о заключении Пушкарева под стражу и продлении ему данной меры пресечения.
«В жалобе мы указываем, что в ходе судебных разбирательств были нарушены права Пушкарева», - сообщил адвокат мэра Александр ВЫСОЦКИЙ.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Басманный суд Москвы оставил Игоря Пушкарева и руководителя предприятия «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА под арестом до конца февраля. До этого же срока под домашним арестом будет находиться гендиректор ООО «Востокцемент» Андрей ПУШКАРЕВ. Срок предварительного следствия в отношении троих фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.
Досье «Золотого Рога»: 1 июня Следственный комитет России сообщил о задержании Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение: Игорю Пушкареву инкриминируется злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, Андрею Лушникову - коммерческий подкуп. Лушников признал вину и дал изобличающие мэра показания. Игорь Пушкарев свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Фиг отпустят - вцепились конкретно. Денег не хватит откупиться.