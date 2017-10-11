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Одна из успешных компаний Приморского края признана банкротом
Сбербанку и ВТБ вряд ли удастся взыскать с должника 5 миллиардов
Бизнес-империя еще недавно сверхудачливого бизнесмена из Приморья Игоря ПОЛЬЧЕНКО окончательно пошла ко дну – по данным Деловой газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка признал банкротом ООО «Группа «Транзит-ДВ» (управляющая компания одноименной группы) и открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на 6 месяцев.
Конкурсным управляющим, как и ожидалось, суд утвердил Игоря ГЛАДКОВА, который до этого был временным управляющим.
Суд назначил отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства на 5 апреля 2018 года.
В реестр кредиторов банкрота включены требования объемом 5,134 млрд рублей. В том числе 69,6% кредиторской задолженности принадлежит Сбербанку, 30,19% - банку ВТБ. Но активов в таком объеме у должника попросту нет.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», 1 ноября Арбитражный суд Приморского края рассмотрит обоснованность заявления президента и совладельца группы компаний «Транзит-ДВ» Игорь Польченко о признании себя банкротом. Сумма требований составляет 3 млрд 571,606 млн рублей.
Арбитражный суд Приморского края в начале апреля ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Группа «Транзит-ДВ» по заявлению Сбербанка. Поводом стала задолженность перед Сбербанком на общую сумму 3,962 млрд рублей, в том числе 3 млрд 571,606 млн рублей основного долга и 390,521 млн рублей процентов (по состоянию на 21 февраля 2017 года).
Досье «Золотого Рога»: Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, угля, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает в себя 10 компаний, основными из которых являются ТД «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ЗАО «Востокбункер». Группа имеет в собственности третий по величине в Приморском крае нефтеналивной терминал, через который проходит около 40% жидкого топлива для отправки в северные регионы. Единственным акционером ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «СВМП» и ряда других компаний является гонконгская Tranzit Group Property Limited, одним из конечных бенефициаров которой является Игорь Польченко.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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