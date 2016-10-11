Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из Владивостока можно улететь прямиком в Бангкок
Время в пути составит 7 часов
Авиакомпания «Сибирь» (работает под брендом S7 Airlines) с понедельника начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Владивосток - Бангкок – Владивосток на Boeing-767 вместимостью 240 кресел.
Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам.
«До сегодняшнего дня жители Дальнего Востока могли вылететь в Таиланд только чартерными рейсами, либо регулярными рейсами с пересадками в узловых аэропортах Китая, Кореи и Японии. С началом выполнения регулярных беспосадочных рейсов из Владивостока в Бангкок появилась удобная возможность самостоятельно путешествовать в столицу Таиланда без пересадки в других аэропортах», - сказал начальник коммерческой службы АО «Международный аэропорт Владивосток» Александр БОБРОВ, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы аэропорта.
Досье «Золотого Рога»: Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года - до 1 млн 698 тыс. человек. Аэропорт может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Из Владивостока можно улететь прямиком в Бангкок
- Приморцы останутся без испанских виз
- Из Москвы во Владивосток начал курсировать поезд класса "люкс" "Императорская Россия"
- Из Владивостока можно будет улететь прямиком на Санью
- Еще одна китайская авиакомпания готовится летать из Владивостока в Харбин
- Аэропорт Владивостока первым в России хочет открыть Duty Free в зоне прилета
- Во Владивостоке разгорается скандал с агентом известного туроператора "Пегас Туристик"
Новости раздела
- Из Владивостока можно улететь прямиком в Бангкок
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Во Владивостоке против владельцев "распилов" начали возбуждать уголовные дела
- Приморцы останутся без испанских виз
- Глава дальневосточного "Ростелекома" ушел на повышение
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров
- Путин поручил подготовить концепцию развития острова Русский
- Во Владивостоке с 1 октября закроют тоннель им. Сталина
- Осужденный за мошенничество бывший главный тренер БК "Спартак-Приморье" лишится свободы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- Николаев возвращает себе Владивосток
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- В Приморском крае решается судьба почти 600 тыс. тонн биоресурсов
- Дальний Восток заселят южанами