Из Владивостока можно улететь прямиком в Бангкок

Время в пути составит 7 часов

Авиакомпания «Сибирь» (работает под брендом S7 Airlines) с понедельника начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Владивосток - Бангкок – Владивосток на Boeing-767 вместимостью 240 кресел.

Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам.

«До сегодняшнего дня жители Дальнего Востока могли вылететь в Таиланд только чартерными рейсами, либо регулярными рейсами с пересадками в узловых аэропортах Китая, Кореи и Японии. С началом выполнения регулярных беспосадочных рейсов из Владивостока в Бангкок появилась удобная возможность самостоятельно путешествовать в столицу Таиланда без пересадки в других аэропортах», - сказал начальник коммерческой службы АО «Международный аэропорт Владивосток» Александр БОБРОВ, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы аэропорта.

Досье «Золотого Рога»: Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года - до 1 млн 698 тыс. человек. Аэропорт может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток