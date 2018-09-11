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Муниципальный транспорт в Приморье подсадят на масла от "Газпром нефти"
Обещают продукцию под брендами «Газпромнефть» и G-Energy
«Газпром нефть» и администрация Приморского края заключили на полях IV Восточного экономического форума соглашение о содействии в импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей.
Соглашением предусмотрено расширение поставок масел под брендами «Газпромнефть» (Gazpromneft) и G-Energy для городских и муниципальных предприятий ЖКХ и ТЭК, промышленного и транспортного комплексов региона, говорится в сообщении компании.
В рамках сотрудничества будет осуществляться подбор качественных смазочных материалов производства «Газпром нефти», соответствующих требованиям крупнейших мировых производителей техники и призванных заменить дорогостоящие импортные аналоги, поясняет НК.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В феврале 2018 года «Газпром нефть» и администрация Приморья заключили соглашение об обеспечении региона битумами и битумопроизводными продуктами "Газпром нефти" для строительства и реконструкции автомобильных дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства региона.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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