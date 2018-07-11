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Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
Поближе к Харбину
Китайская авиакомпания China Express начала выполнять полеты из Владивостока в китайский Цицикар, расположенный на западе провинции Хэйлунцзян, в 288 км к северо-западу от Харбина.
Рейсы выполняются с частотой три раза в неделю на воздушном судне Bombardier CRJ 900.
Доcье Деловой газеты «Золотой Рог»: China Express Airlines - авиакомпания со штаб-квартирой в городском округе Гуйян, работающая в сфере внутренних и региональных перевозок. Компания эксплуатирует самолеты типа Aurbus A320 и Bombardier CRJ-900.
Аэропорт Владивосток (Кневичи) может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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