Во Владивостоке планируют собирать новый внедорожник

Новинка завода «Соллерс» будет рассекречена в 2018 году

ПАО «Соллерс» в 2018 году может запустить на автозаводе во Владивостоке производство нового внедорожника. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», проект может быть запущен на мощностях ООО «Соллерс-Буссан», которое до июля 2015 года собирало внедорожники Toyota Land Cruiser Prado. Мощность предприятия составляет 25 тыс. автомобилей в год.

По словам главы Минпромторга Дениса МАНТУРОВА, возможность запуска сборки новой модели в Владивостоке обсуждалась на встрече с представителями компании.

На данный момент автомобили во Владивостоке собирает ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс»). В июне завод приступил к сборке кроссовера Mazda СХ-5 нового поколения.

Досье «Золотого Рога»: СП российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Company создано в 2011 году. С сентября 2012 года производит во Владивостоке автомобили двух моделей: кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - более 500 человек.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ООО «МСМР».