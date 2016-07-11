Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Один из двух "Хаяттов" во Владивостоке хотят продать минимум за 8,5 млрд
Наиболее вероятным покупателем являются китайцы
Приморский край определился с примерной ценой одного из двух недостроенных отелей пятизвездочных отелей Hyatt во Владивостоке – 8,505 млрд рублей. Наиболее вероятным претендентом на выкуп и дальнейшую достройку гостиницы курортного типа «Хаятт Владивосток Бурный» (Hyatt Vladivostok, Burny) являются китайские операторы.
По словам директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Натальи СОКОЛОВОЙ, к продаже на открытом аукционе будут предложены единым лотом два объектива незавершенного строительства: это непосредственно здание гостиницы, готовность которого составляет 72%, и здание СПА-салона готовностью чуть более 50%.
Торги будут проводиться в форме «голландского аукциона» на понижение начальной цены, открытого по составу участников и способу подачи предложений.
Начальная цена лота ориентировочно составит 8 млрд 505,312 млн рублей, шаг на понижение – 50 млн рублей, шаг на повышение – 10 млн рублей. Минимальная цена продажи прав устанавливается в размере 5 млрд 952,312 тыс. рублей
Досье «Золотого Рога»: В настоящее время единственным отелем на территории Дальнего Востока, получившим сертификат «5 звезд», является отель Hyundai во Владивостоке. В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор, стоимость объектов постоянно растет из-за ошибок в проектировании.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
- Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Корейский лоукостер с апреля запускает рейсы из Владивостока в Тэгу
- Из Владивостока в Сеул будет летать суперлайнер
Новости раздела
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
- Акционеры Владивостокского морского рыбного порта останутся без дивидендов
- Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Бывший топ-менеджер ДВМП возглавит Промсвязьбанк
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа
I’ve been through my darkest hours financially a few months ago but learning how to trade has really help me in standing up again. The methods and strategies taught by Superior Trading System is the best help I ever got. Google Superior Trading System to learn how.