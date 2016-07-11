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Один из двух "Хаяттов" во Владивостоке хотят продать минимум за 8,5 млрд

11 Июля 2016, 17:23 | Владивосток

Наиболее вероятным покупателем являются китайцы

Приморский край определился с примерной ценой одного из двух недостроенных отелей пятизвездочных отелей Hyatt во Владивостоке – 8,505 млрд рублей. Наиболее вероятным претендентом на выкуп и дальнейшую достройку гостиницы курортного типа «Хаятт Владивосток Бурный» (Hyatt Vladivostok, Burny) являются китайские операторы.

По словам директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Натальи СОКОЛОВОЙ, к продаже на открытом аукционе будут предложены единым лотом два объектива незавершенного строительства: это непосредственно здание гостиницы, готовность которого составляет 72%, и здание СПА-салона готовностью чуть более 50%.

Торги будут проводиться в форме «голландского аукциона» на понижение начальной цены, открытого по составу участников и способу подачи предложений.

Начальная цена лота ориентировочно составит 8 млрд 505,312 млн рублей, шаг на понижение – 50 млн рублей, шаг на повышение – 10 млн рублей. Минимальная цена продажи прав устанавливается в размере 5 млрд 952,312 тыс. рублей

Досье «Золотого Рога»: В настоящее время единственным отелем на территории Дальнего Востока, получившим сертификат «5 звезд», является отель Hyundai во Владивостоке. В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор, стоимость объектов постоянно растет из-за ошибок в проектировании.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: hyatt  отели  аукцион 



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Комментарии

  • edelvilapuzed17:57, 11.07.2016#

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  • 0318:04, 11.07.2016#

    Хотят продать. . . ! А хотеть не вредно. Кому он нужен??? Ваш ХАЯТТ?

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