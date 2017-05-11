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Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?

11 Мая 2017, 15:44 | Владивосток

Из Пекина лететь совсем близко

Президент России Владимир ПУТИН примет участие в международном экономическом форуме «Один пояс, один путь», который будет проходить в Пекине 14-15 мая. Вполне возможно, что после посещения Поднебесной российский лидер заглянет во Владивосток с кратковременным визитом.

Ожидается, что в Пекине состоится первая в текущем году встреча российского лидера и председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА. Самой острой темой для обсуждения может стать ситуация вокруг Корейского полуострова.

На форум планируют прибыть представители высшего руководства 28 государств, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД, президент Всемирного банка Джим Ен КИМ и другие высокопоставленные лица. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.

Напомним, что Владимир Путин также планирует посетить III Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет на острове Русский 6-7 сентября.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с официального сайта президента РФ.

Автор:
Теги: китай  Владимир Путин  вэф 



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Комментарии

  • L'or17:02, 11.05.2017#

    Я, думаю не заглянет! Может Трутневу по ходу вопрос задаст? Куда делись 60% японских инвестиций во Владивосток?!!!!!А!!!

  • Камчатник17:10, 11.05.2017#

    На камчатку лучшеб заглянул там вааще пизнец . Разруха . Где обещаный морвокзал ? Где?

  • Псевдоним17:30, 11.05.2017#

    Пошел он нах. . . Еще его тут не хватало . . всю страну распродаж поделил сукккаа

  • сергей17:58, 11.05.2017#

    действительно. нам тут своего вовы-афериста хватает

  • Псевдоним18:09, 11.05.2017#

    Наxep он тут нужен? Глаза бы его не видели. . .

  • Estro23:20, 11.05.2017#

    Епздуй в мааскву!

    fhbwrhb
  • приморский23:47, 11.05.2017#

    Его в Гааге ждут. .

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