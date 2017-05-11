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Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
Из Пекина лететь совсем близко
Президент России Владимир ПУТИН примет участие в международном экономическом форуме «Один пояс, один путь», который будет проходить в Пекине 14-15 мая. Вполне возможно, что после посещения Поднебесной российский лидер заглянет во Владивосток с кратковременным визитом.
Ожидается, что в Пекине состоится первая в текущем году встреча российского лидера и председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА. Самой острой темой для обсуждения может стать ситуация вокруг Корейского полуострова.
На форум планируют прибыть представители высшего руководства 28 государств, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД, президент Всемирного банка Джим Ен КИМ и другие высокопоставленные лица. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.
Напомним, что Владимир Путин также планирует посетить III Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет на острове Русский 6-7 сентября.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с официального сайта президента РФ.
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Я, думаю не заглянет! Может Трутневу по ходу вопрос задаст? Куда делись 60% японских инвестиций во Владивосток?!!!!!А!!!