Еще одна китайская авиакомпания начинает летать во Владивосток из Харбина

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

Китайская региональная авиакомпания Sichuan Airlines («Сычуаньские авиалинии») в четверг начала выполнять регулярные беспосадочные рейсы из Владивостока в Харбин. Airbus 321, согласно расписанию аэропорта Владивосток,приземлился в столице Приморья сегодня в 11.00 по местному времени. Обратный рейс вылетел в Харбин в 12.10.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Время в пути составляет 1 час.

В настоящее время рейсы из Харбина во Владивосток также выполняют китайская авиакомпания China Southern и авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»).

Согласно летнему расписанию, которое действует до 28 октября 2017 года, из аэропорта Владивосток осуществляются рейсы более чем по 40 внутренним и международным направлениям.

В том числе китайская авиакомпания Tianjin Airlines планирует возобновить выполнение регулярных рейсов из Владивостока в Тяньцзинь, ранее приостановленных из-за низкой загрузки.

Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году вырос на 9% по сравнению с уровнем 2015 года - до 1,85 млн человек.

Харбин - город в северо-восточном Китае, административный центр провинции Хэйлунцзян. Харбинский международный аэропорт «Тайпин» расположен в 33 км от Харбина и построен в 1979 году. В 1984 аэропорт получил статус международного. Сегодня он является важным транспортным хабом северо-восточного Китая и самым северным из крупных аэропортов Китая. На данный момент здание его терминала является крупнейшим в северо-восточном Китае.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток